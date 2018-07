आज का मिथुन राशिफल, 15 जुलाई 2018 : विदेश से मिलेगी अच्छी खबर, कारोबार में मिलेगा लाभ

दैनिक राशिफल: आज के दिन पति-पत्नी के बीच तालमेल बना रहेगा। आज थोड़ी प्रतिकूलताओं का सामना करना पड़ेगा। संतान पक्ष से परेशानी आ सकती है। मानसिक तनाव बढ़ सकता है। आज का दिन अच्छा बीतेगा। सेहत का ख्याल रखें। पिता के स्वास्थ्य में सुधार आएगा।शुभ रंग: आज के दिन आपके लिए शुभ रंग है नीला और आपका भाग्य 73 % होगा। टैरो राशिफल: जीवन में बड़ी मुश्किल हल करने का रास्ता मिलेगा। विदेश अच्छी खबर मिल सकती है। आज आपको खुशखबरी मिलेगी। कारोबार में आपको लाभ मिलेगा। आज आप काले तिल का दान करें। लव राशिफल: सिंगल लोगों को पार्टनर मिल सकता है। आज के दिन आपको पार्टनर से उपहार मिल सकता है। पति-पत्नी बाहर घूमने जा सकते हैं। आज आप पार्टनर के साथ अपने संबंध के बारे सोचकर परेशान हो सकते हैं।

वित्त राशिफल: आज आप किसी पोंजी स्कीम में फंस सकते हैं। इसलिए आज आप इन स्कीम से सावधान रहें। अपनी समझ का इस्तेमाल कीजिए और अपना पैसा बचा कर रखें। हालांकि कुछ लोग चाहेंगे कि आपकी मोटी कमाई को गलत जगह लगवा दें। लेकिन आप यह जता दें कि आप उनके झांसे में नहीं आने वाले।

स्वास्थ्य राशिफल: आज आपके शरीर में कुछ बदलाव हो सकते हैं। इन बदलाव की वजह से आप थोड़ा घबरा सकते हैं। आज आपकी मांसपेशियों पर कुछ असर पड़ सकता है, यह सब आपकी लापरवाही का कारण है। आज ही आप व्यायाम और अच्छा खाना शुरु करें। आप जल्दी ही नयापन महसूस करेंगे।

First Published on July 15, 2018 10:51 am