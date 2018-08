आज का मिथुन राशिफल, 15 अगस्त 2018: नौकरी में हो सकता है बदलाव, दोस्तों से मिल सकता है लाभ

दैनिक: मानसिक उलझनें परेशान कर सकती हैं। तरक्‍की के अवसर मिलेंगे। मित्रों से लाभ होने की संभावना है। इस समय किसी के बीच-बचाव से दूर रहें। नौकरी में परिवर्तन की संभावना है। सरकारी कार्यों में लाभ होगा। शुभ रंग: आज के दिन आपके लिए शुभ रंग है गुलाबी और आपका भाग्य 81 % होगा। टैरो राशिफल: कारोबार में प्रतिस्पर्धा का सामना करना पड़ सकता है लेकिन सहयोगी मदद करेंगे। मित्रों के साथ बाहर घूमने का प्लान बना सकते हैं। सोच-समझकर किसी रिश्ते से जुड़ें। सफेद गाय की सेवा करें। लव राशिफल: पार्टनर के साथ ज्यादा समय बीताने की कोशिश करेंगे। आज आप आकर्षण का केन्द्र बने रहेंगे। आपको कई अच्छे प्रपोजल मिल सकते हैं। इसलिए उनके चुनाव में आपको दिक्कत आ सकती है।

वित्त राशिफल: आज आपको मेहनत का फल मिलेगा। आज आपको विदेश से लाभ मिल सकता है। साथ ही विदेश के कारोबार से इजाफा हो सकता है। यदि आप किसी विदेशी व्यक्ति या विदेशी बाजार में अपना व्यापार कर रहे हैं तो आज अच्छा मुनाफा मिल सकता है।

स्वास्थ्य राशिफल: आने वाले समय में चोट लगने की भी संभावना है। इसलिए किसी भी कार्य को करते समय सावधानी बरतें। साथ ही जिन लोगों को बीपी की समस्या है उनको योग करना चाहिए। आज आपको सेहत का ख्याल रखना पड़ेगा। पुरानी चोट से परेशान होना पड़ सकता है।

First Published on August 15, 2018 4:11 am