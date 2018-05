आज का मिथुन राशिफल, 14 मई 2018: लव लाइफ रहेगी बेहतर, मिल सकती है खुशखबरी

दैनिक : आज आप मानसिक तनाव महसूस करेंगे। नींद पूरी ना होने से शारीरिक अस्वस्थता रहेगी। आज के दिन यात्रा पर जाने से बचें। आज आप जरूरी फैसला लेने से द्विधा का अनुभव करेंगे। जमीन संबंधी कार्य में निवेश करने से बचें। शुभ रंग: आज के दिन आपके लिए शुभ रंग है क्रीम और आपका भाग्य 81 % होगा। टैरो राशिफल: आर्थिक लाभ मिलेगा। आज आपको अच्छी खबर मिल सकती है। काम में बाधा आ सकती है। पॉजिटिव विचार से आपका दिन अच्छा बीतेगा। प्रेम-संबंध बेहतर होंगे। सोचे हुए काम में बदलाव कर सकते हैं। ऑफिस में गुलाबी रंग का प्रयोग करें। लव राशिफल: अपने पुराने पार्टनर से खुलकर पेश आएंगे। पति-पत्नी के बीच रिश्ते सामान्य रहेंगे। आज आपकी मुलाकात पुराने पार्टनर से हो सकती है। प्रेमी से शारीरिक सुख मिल सकता है। प्रेम संबंधों का बनाए रखने के लिए कुछ बातें इग्नोर करनी पड़ेगी।

वित्त राशिफल: आज के दिन निवेश करने से बचें। आज आप जमीन खरीदने में निवेश की योजना बनायेंगे। लेकिन निवेश ना करें। यदि आप भूमि में निवेश करते हैं तो इससे आपको लाभ नहीं मिलेगा और आपको हानि का सामना करना पड़ेगा।

स्वास्थ्य राशिफल: आज का दिन आपके लिए अच्छा होगा। स्वास्थ्य संबंधी परेशानी दूर हो सकती है। जिन लोगों को दिल और रक्त-संचार की बीमारी है उनके लिए आज का दिन अच्छा होगा। पुरानी बीमारियां ठीक होगी।अपने खान-पान पर ज्यादा ध्यान दें।

First Published on May 14, 2018 6:06 am