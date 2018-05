आज का मिथुन राशिफल, 13 मई 2018: कारोबार में हो सकता है लाभ, विदेश जाने के योग

दैनिक राशिफल: विदेश जाने के योग है। जीवनसाथी का सहयोग मिलेगा। आज के दिन स्वास्थ्य अच्छा रहेगा। संतान पक्ष से खुशखबरी मिल सकती है। मानसिक शांति रहेगी। कारोबार में गति मिलेगी। शुभ रंग: आज के दिन आपके लिए शुभ रंग है बैंगनी और आपका भाग्य 68% होगा। टैरो राशिफल: जरुरी कागजात साइन ना करें। बड़े फैसले ना लें। आर्थिक तरक्की मिल सकती है। धोखा मिल सकता है। कुछ बातें छुपाई जा सकती है। तुलसी के पत्तों का पेस्ट पानी में बनाकर माथे पर तिलक लगाएं। लव राशिफल: आर्थिक लाभ मिलने की संभावना है। सिंगल लोगों को शादी का प्रपोजल मिल सकता है। अटके हुए कार्य पूरे हो सकते हैं। पार्टनर के साथ अपनी बात बिना झिझक के शेयर कर पाएंगे। अपने रिश्ते से खुश रहेंगे। जीवनसाथी का सहयोग मिलेगा।

वित्त राशिफल: आज आपको आर्थिक लाभ मिल सकता है। आप अपने कारोबार में निवेश कर सकते हैं, इससे आपको आने वाले समय में लाभ मिल सकता है। किसी को धन देने की बजाय उन पैसों को कारोबार में लगाएं। आपको दूर के किसी व्यक्ति या संगठन से लाभ मिल सकता है। अपने आर्थिक लक्ष्य को पाने के लिए हिचकें नहीं।

स्वास्थ्य राशिफल: आज आपको खानपान पर ध्यान रखने की आवश्यकता है। आपको शारीरिक कमजोर महसूस हो सकती है। आपके शरीर में ऊर्जा की कमी रह सकती है। अपने शरीर की शारीरिक और मानसिक जरूरतें बराबर पूरी करनी चाहिए।

First Published on May 13, 2018 5:21 am