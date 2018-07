आज का मिथुन राशिफल, 12 जुलाई 2018 : विश्वासघात से रहें सावधान, पार्टनर से मिलेगा सुख

दैनिक राशिफल: आज किसी यात्रा पर जा सकते हैं। संतानों के सम्बंध में समस्याएं खड़ी होंगी। शेयर- सट्टा से आपको लाभ मिल सकता है। स्वाभिमान भंग न हो इसका ध्यान रखें। विदेश से खुशखबरी मिल सकती है। शुभ रंग: आज के दिन आपके लिए शुभ रंग है सिल्वर और आपका भाग्य 79 % होगा। टैरो राशिफल: काम का बोझ बढ़ेगा। पिता के शब्द से दुख हो सकता है। धैर्य बनाकर रखें। धोखा हो सकता है। आर्थिक लाभ होगा। लव और रोमांस पॉजिटिव रहेगा। निवेश करने से बचें। सूर्य को तुलसी के पौधे में अर्ध्य दें। लव राशिफल: पति-पत्नी के बीच तालमेल बना रहेगा। नई रिलेशनशिप शुरू करने के लिए समय अनुकूल है। आज आपको पार्टनर से सुख मिलेगा। आज आप रोमांटिक मूड में रहेंगे। आज आपको वाणी पर संयम रखना होगा।

वित्त राशिफल: यदि आप शेयर बाजार में पैसा लगाने की सोच रहे हैं तो आज का दिन आपके लिए शुभ है। इस बारे में आप अपने किसी मित्र से राय ले सकते हैं। अपने किसी ऐसे मित्र से राय लें जो पहले से ही इस में पैसा लगाते रहे हों। शुरूआत में ज्यादा पैसा ना लगाएं। धीरे-धीरे पैसा बढ़ाते जाइये।

स्वास्थ्य राशिफल: अगर आप मोटापे को लेकर परेशान हैं तो अपने व्यायम में योग को भी जोड़ लें। इससे आपको शारीरिक और मानसिक तौर पर लाभ मिलेगा। आज संतान पक्ष के स्वास्थ्य की चिंता आपको परेशान कर सकती है। हर तरह से परेशानियों को हल करने की कोशिश करें।

First Published on July 12, 2018 4:08 am