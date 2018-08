आज का मिथुन राशिफल, 12 अगस्त 2018: जीवनसाथी का मिलेगा सहयोग, अधूरे काम होंगे पूरे

दैनिक राशिफल: कार्यक्षेत्र में प्रतिकूल परिस्‍थितियां हो सकती हैं। आज के दिन आप मनोरंजन तथा घूमने- फिरने में समय व्यतीत करेंगे। मानसिक शांति तो रहेगी, लेकिन स्वभाव में चिड़चिड़ापन भी रहेगा। सार्वजनिक जीवन तथा सामाजिक जीवन में आज आपको कम सफलता मिलेगी। मानसिक तनाव हो सकता है। जीवनसाथी का सहयोग मिलेगा। शुभ रंग: आज के दिन आपके लिए शुभ रंग है आसमानी और आपका भाग्य 81 % होगा। टैरो राशिफल: अधूरे काम पूरे होंगे। माता का सहयोग मिलेगा। पुराने मित्रों से मिल सकेंगे। आज आपका समय अच्छा है। श्रीकृष्ण को गोपी चंदन अर्पित करें। लव राशिफल: पति-पत्नी के बीच प्यार बढ़ेगा। पुरानी गलतफहमी भी दूर हो सकती है। आज आप अपने परिजनों और दोस्तों से दूर आज अपने पार्टनर के साथ अच्छा वक्त बिताएंगे। किसी के साथ ब्लाइंड डेट पर भी जाने से बचें। किसी व्यक्ति की बातों से प्रभावित हो सकते हैं।

वित्त राशिफल: नई योजना शुरू करने से पहले उसके बारे में अच्छे से सोच-विचार कर लें। आज आप कारोबार में बड़ी पूंजी निवेश करने से बचें। क्योंकि आज का दिन ऐसा काम शुरू करने के लिए ठीक नहीं है। अगर आप कारोबार करते हैं तो आपको आज सावधान रहने की आवश्यकता है।

स्वास्थ्य राशिफल: आज आपकी सेहत थोड़ी नाजुक हो सकती है। आप बीमार पड़ सकते हैं। आप अपने शरीर को अच्छा कर सकते हैं परन्तु आपको सड़क किनारे तैयार होने वाले खाने से बचना होगा आप ज्यादा पानी, ताजे फल और सब्जियां लें। आपको अपने स्वास्थ्य का ख्याल रखना पड़ेगा। आपको आराम करने की आवश्यकता है।

First Published on August 12, 2018 5:07 am