आज का मिथुन राशिफल, 11 सितंबर 2018: एक्स्ट्रा एक्टिविटी में लगेगा मन, सोच-समझकर बोलें

दैनिक राशिफल: नए कार्य का प्रारंभ ना करें। आज अपनी बात रखते वक्त आत्मविश्वास की कमी महसूस कर सकते हैं। आर्थिक दृष्टि से आपके लिए आज का दिन लाभदायी हो सकता है। आज मित्र या परिवार के सदस्यों के साथ भोजन का आनंद उठा सकते हैं। अपनी मधुरवाणी और भाषा से आप किसी को भी मना सकेंगे। शुभ रंग: आज के दिन आपके लिए शुभ रंग है हरा और आपका भाग्य 66 % होगा।टैरो राशिफल: आज आपके पुराने कार्य पूरे होंगे। पति-पत्नी के बीच तालमेल बना रहेगा। काम के अलावा एक्स्ट्रा एक्टिविटी में मन लगेगा। दोस्तों का सहयोग मिल सकता है। किसी शिव मंदिर में एक गिलास दूध चढ़ाएं। लव राशिफल: अविवाहित लोगों की शादी तय हो सकती है। जो लोग पहले से संबंधों में हैं उनके लिए आज का दिन अच्छा रहेगा। प्रेमी के साथ घूमने का प्लान बन सकता है। आज प्रेम संबंधों को सुधारने का प्रयास करें, आपको सफलता मिल सकती है। सोच-समझकर कुछ बोले। विवाहितों की अपने जीवन साथी के साथ अच्छी निभेगी। प्रेम का इकरार या इजहार करते समय अपनी वाणी में स्पष्टता रखें।

वित्त राशिफल: आर्थिक मामलों में किसी प्रकार की बड़ी आशा रखने का समय नहीं है। आप इनकम की तुलना में आप खर्च करने के लिए आतुर-से दिखाई देंगे। घर से जुड़े आर्थिक फैसले पार्टनर की सहमति से लें। आपके वर्तमान कामकाज रोजाना की भांति चलेंगे। इस समय आपको धन की बचत करनी चाहिए।

स्वास्थ्य राशिफल: कफ और सांस चढ़ने जैसी समस्याएं भी हो सकती हैं। आप स्वादिष्ट भोजन करने की भी कामना रखेंगे। आपको पेट से संबंधित परेशानी हो सकती है। जैसे, पेट में जलन, उबकाई आने, आंखों में जलन और बदलते मौसम से प्रभावित हो सकते है। आज आपको योग करने से लाभ मिलेगा।

First Published on September 11, 2018 4:04 am