आज का मिथुन राशिफल, 11 जून 2018: बड़ा फैसला लेने से बचें, परिवार में रहेगी सुख-शांति

दैनिक राशिफल: वाद-विवाद में भाग लेने से बचें। आज यात्रा प्रवास पर नहीं जाएं। घर में सुख-शांति का माहौल रहेगा। शेयर- सट्टा का प्रलोभन हानि पहुंचा सकता है। संतानों के सम्बंध में समस्याएँ खड़ी होंगी। स्वाभिमान भंग न हो इसका ध्यान रखें। शुभ रंग: आज के दिन आपके लिए शुभ रंग है हरा और आपका भाग्य 72 % होगा। टैरो राशिफल: प्रेम संबंध बेहतर होंगे। आज आपको कोई बुरी खबर मिल सकती है। कानूनी मामले खत्म होंगे। बना हुआ काम बिगड़ सकता है। माता का सहयोग मिलेगा। जल में दूर्वा डालकर सूर्य को अर्ध्य दें। लव राशिफल: पति-पत्नी के बीच शांति बनी रहेगी। आज आप आपको नए दोस्त से प्रस्ताव मिल सकता है, जिससे आप उलझन महसूस करेंगे। कोई भी बड़ा फैसला लेने से बचें। पार्टनर की गलती को नजरअंदाज करें। आज आपको पार्टनर से रोमांस करने का मौका मिल सकता है। सोच-समझकर ही कोई निर्णय लें।

वित्त राशिफल: आज आपको अचानक कहीं से धन प्राप्त हो सकता है। इसलिए काफी दिनों से चल रही आर्थिक तंगी दूर हो सकती है। शेयर बाजार से आपको बड़ा मुनाफा हो सकता है। इस मौके का लुत्फ उठाइए। बस धन अधिक खर्च ना करें।

स्वास्थ्य राशिफल: आज आपको बेहद सावधान रहने की आवश्यक है। आपके साथ कोई दुर्घटना हो सकती है जिसकी वजह से चोट लगने के संकेत हैं। लेकिन आपको इससे डरने की आवश्यकता नहीं है। बस आपको ख्याल रखना होगा कि आप ऐसा कोई काम ना करें जिससे आप परेशानी में पड़ जाएं।

First Published on June 11, 2018 4:35 am