आज का मिथुन राशिफल, 10 मई 2018: आर्थिक स्थिति हो सकती है कमजोर, स्वास्थ्य का रखें ख्याल

दैनिक राशिफल: अकस्मात का योग है। किसी धार्मिक स्‍थान की यात्रा पर जाने के योग हैं। स्वास्थ्य अच्छा नहीं रहेगा। परिवारजनों के साथ कलह होने की संभावना है। रहन-सहन में कष्‍टमय हो सकता है। आंखों में दिक्कत हो सकती है। आज आय कम और खर्च अधिक होगा। शुभ रंग: आपके लिए शुभ रंग है क्रीम और आपका भाग्य 84% होगा।लव राशिफल: पार्टनर को अपनी इच्छाओं और भावनाओं में बांधने की कोशिश न करें। आज पार्टनर की कोई बात बुरी लग सकती है। इसलिए वाणी पर संयम रखें। प्रेमी के साथ रिश्ते बेहतर होंगे। पति-पत्नी के बीच रिश्ते सामान्य रहेंगे। प्रेम संबंधों का बनाए रखने के लिए कुछ बातें इग्नोर करनी पड़ेगी। आज आपकी बातचीत से विपरित लिंग के लोग प्रभावित होंगे।

वित्त राशिफल: आज आपको नौकरी में तरक्की मिल सकती है। आमदनी में इजाफा हो सकता है। आर्थिक स्थिति मजबूत होगी। धन निवेश कर सकते हैं, जिससे आपको लाभ मिल सकता है। टैरो राशिफल: नौकरी में अधिक मेहनत करनी पड़ेगी। अधिकारियों से अच्छी बातचीत होगी। प्रेमी से अनबन हो सकती है। विवाह के योग बन रहे हैं। ‘ऊं विकटाय नम:’ मंत्र का जाप करते हुए गणपति जी को दूर्वा चढ़ाएं।

स्वास्थ्य राशिफल: मानसिक तनाव हो सकता है। परिवार के साथ समय बिताएं। आज आपके परिवार वाले आपकी मदद करेंगे। इससे आपको अच्छा लगेगा।

First Published on May 10, 2018 5:57 am