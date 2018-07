आज का मिथुन राशिफल, 10 जुलाई 2018 : कार्य होंगे सफल, आंखों का रखें ख्याल

दैनिक राशिफल: नए काम में सफलता मिल सकती है। धन के संकट का अनुभव होगा। निषेधात्मक विचारों से दूर रहें। क्रोध पर काबू रखें इससे काम बिगड़ सकता है। खर्च अधिक होगा। अध्यात्मिकता और ईश्वर की प्रार्थना से राहत मिलेगी। शुभ रंग: आज के दिन आपके लिए शुभ रंग है क्रीम और आपका भाग्य 82 % होगा। टैरो राशिफल: विवाह के योग बन रहे हैं। नौकरी में अधिक मेहनत करनी पड़ेगी। अधिकारियों से अच्छी बातचीत होगी। प्रेमी से अनबन हो सकती है। ‘ऊं विकटाय नम:’ मंत्र का जाप करते हुए गणपति जी को दूर्वा चढ़ाएं। लव राशिफल: प्रेम संबंधों का बनाए रखने के लिए कुछ बातें इग्नोर करनी पड़ेगी। पार्टनर को अपनी इच्छाओं और भावनाओं में बांधने की कोशिश न करें। प्रेमी के साथ रिश्ते बेहतर होंगे। पति-पत्नी के बीच रिश्ते सामान्य रहेंगे। आज पार्टनर की कोई बात बुरी लग सकती है। इसलिए वाणी पर संयम रखें। आज आपकी बातचीत से विपरित लिंग के लोग प्रभावित होंगे।

वित्त राशिफल: आज आपको आर्थिक मामलों में सावधानी बरतने की आवश्यकता है। क्योंकि आज आपकी प्रिय वस्तु खो सकती है। जिसका आपने कभी सोचा भी नहीं था। इससे आपको काफी दुख होगा। इसलिए आज अपनी कीमती चीजों को संभालकर रखें। ताकि उसके नुकसान से आपको पछतावा ना हो।

स्वास्थ्य राशिफल: आपको अपनी आंखों पर विशेष ध्यान देना होगा। जिन लोगों को आंखों में परेशानी है उनको आराम करना चाहिए। आप इस परेशानी को बहुत दिनों से नजरअंदाज करते आ रहे हैं। अगर आपको आंखों में धुंधलापन या फिर देखने में दिक्कत आती है तो आज ही डॉक्टर के पास जाएं।

First Published on July 10, 2018 4:36 am