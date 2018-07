आज का मिथुन राशिफल, 09 जुलाई 2018: अटके काम होंगे पूरे, आर्थिक फैसले होंगे सफल

दैनिक राशिफल: रोजगार के अवसर मिल सकते हैं। आर्थिक लाभ मिल सकता है। मानसिक उलझनें परेशान कर सकती हैं। तरक्‍की के अवसर मिलेंगे। अटके हुए कार्य पूरे होंगे। किसी यात्रा पर जा सकते हैं। अकस्मात का योग है। रहन-सहन में कष्‍टमय हो सकता है। स्वास्थ्य अच्छा नहीं रहेगा। शुभ रंग: आज के दिन आपके लिए शुभ रंग है हरा और आपका भाग्य 72 % होगा। टैरो राशिफल: आर्थिक फैसले सफल होंगे। पूरी ताकत और मन से काम करेंगे। कोई जोखिम भरा काम शुरु कर सकते हैं। आज रोमांटिक मूड में रहेंगे। दूसरों की मदद करने के मौके मिल सकते हैं। विश्वासघात मिल सकता है। हरी सब्जी का प्रयोग ना करें। लव राशिफल: आज इस राशि के जातक रोमांटिक मूड में रहेंगे। पति-पत्नी के बीच रिश्ते सामान्य रहेंगे। प्रेमी से शारीरिक सुख मिल सकता है। नई रिलेशनशिप शुरू करने के लिए समय अनुकूल है। वाणी पर संयम रखें। अपनी भावनाएं किसी पर ना थोपें।

वित्त राशिफल: जो लोग आज अपना कारोबार बढ़ाना चाहते हैं उनके लिए आज का दिन अच्छा साबित होगा। प्रचार, धंधा बढ़ाने का सबसे बढ़िया तरीका है, इसके जरिये लोगों तक आपके व्यापार की जानकारी पहुंचेगी। सोच-समझकर आर्थिक फैसले लें, इससे आप लाभ प्राप्त कर सकते हैं। यदि लंबे समय के लिये निवेश करना चाहते हैं तो आज का दिन फायदेमंद होगा।

स्वास्थ्य राशिफल: आज आप किसी छोटी बीमारी से ग्रस्त हो सकते हैं जैसे दांत दर्द, सिर दर्द आदि। दर्द का तुरंत उपचार करें। परेशानी जल्दी ही खत्म होगी। आपको नियमित कसरत करने की आवश्यकता है, जिससे आप ताजगी महसूस करेंगे। ज्यादा मेहनत वाली व्यायाम करें ताकि आपका पसीना निकले। साथ ही बाहर के खाने का परहेज करें।

ब्रेकिंग न्‍यूज, अपडेट, एनालिसिस, ब्‍लॉग के लिए फेसबुक पेज लाइक, ट्विटर हैंडल फॉलो करें और गूगल प्लस पर जुड़ें

First Published on July 9, 2018 3:47 am