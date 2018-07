आज का मिथुन राशिफल, 08 जुलाई 2018: अधिकारियों का मिलेगा सहयोग, मन रहेगा प्रसन्न

दैनिक राशिफल: दांपत्यजीवन में सुख और आनंद अनुभव करेंगे। अधिकारी वर्ग के प्रोत्साहन से आपका उत्साह बढ़ेगा। सामाजिक क्षेत्र में प्रतिष्ठा बढ़ेगी। आपके परिश्रम का मुआवजा मिलता हुआ प्रतीत होगा। शारीरिक और मानसिक सुख बने रहेंगे। शुभ रंग: आज के दिन आपके लिए शुभ रंग है लाल और आपका भाग्य 83 % होगा। टैरो राशिफल: आज आपका मन प्रसन्न रहेगा। कारोबार में साझेदारी से लाभ नहीं मिलेगा। संतान पक्ष से खुशखबरी मिलेगी। सेहत का ख्याल रखें। आज आपको अच्छी खबर मिल सकती है। काले तिल का दान करें। लव राशिफल: आपकी किसी बात से पार्टनर परेशान हो सकता है। सोच-समझकर ही कुछ बोले। पार्टनर के साथ बहस करने से बचें। आज के दिन किसी को प्रपोज करने का मन बना रहे है तो आज के दिन आपके लिए अनुकूल होगा।

वित्त राशिफल: जो लोग गाड़ी लेने की सोच रहे हैं उनके लिए आज का दिन अच्छा साबित नहीं होगा। इसलिए आपके लिए सलाह यही है कि आज नई गाड़ी की खरीदारी ना करें। अगर आप गाड़ी खरीदते हैं तो आपको तनाव और चिंता हो सकती है। इसलिए गाड़ी खरीदने की योजना अभी टाल दें।

स्वास्थ्य राशिफल: आज आपका मूड अच्छा होगा। आप मन प्रसन्न रहेगा। आप दूसरों को आकर्षित करेंगे। आप शारीरिक और भावनात्मक रूप से अच्छा महसूस करेंगे। आज आप दान पुण्य का काम करेंगे। मानसिक तनाव कम रहेगा इसलिए आप अपने परिवार वालों और दोस्तों के साथ खूब मस्ती कर सकते हैं।

First Published on July 8, 2018 4:58 am