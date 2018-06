आज का मिथुन राशिफल, 07 जून 2018: मूड रहेगा रोमांटिक, सेहत का ख्याल रखें

दैनिक राशिफल: किसी धार्मिक स्‍थान की यात्रा पर जाने के योग हैं। आज आय कम और खर्च अधिक होगा। अकस्मात का योग है। रहन-सहन में कष्‍टमय हो सकता है। स्वास्थ्य अच्छा नहीं रहेगा। आंखों में दिक्कत हो सकती है। परिवारजनों के साथ कलह होने की संभावना है। शुभ रंग: आज के दिन आपके लिए शुभ रंग है आसमानी और आपका भाग्य 77 % होगा। टैरो राशिफल: काम काज के अलावा आपका एक्स्ट्रा एक्टिविटी में मन लगेगा। आज रोमांटिक मूड में रहेंगे। दूसरों की मदद करने के मौके मिल सकते हैं। विश्वासघात मिल सकता है। दूसरों पर निर्भर ना रहें। 125 ग्राम गुड़ किसी शिव मंदिर में चढ़ाएं। लव राशिफल: पति-पत्नी के बीच रिश्ते सामान्य रहेंगे। प्रेम संबंधों का बनाए रखने के लिए कुछ बातें इग्नोर करनी पड़ेगी। आज पार्टनर की कोई बात बुरी लग सकती है। आज अपने ऑफिस की समस्याएं वहीं छोड़कर आएं। ऐसा नहीं करने से आप पार्टनर पर अपना ध्यान केन्द्रित नहीं कर पाएंगे।

वित्त राशिफल: जो लोग शेयर मार्केट में निवेश करते हैं उनको आज इसमें नया प्रयोग करने की आवश्यकता है। इससे आपको लाभ मिल सकता है। सोच-समझकर आर्थिक फैसले लें, इससे आप लाभ प्राप्त कर सकते हैं। यदि लंबे समय के लिये निवेश करना चाहते हैं तो आज का दिन फायदेमंद होगा।

स्वास्थ्य राशिफल: आज आपको अपनी सेहत का ख्याल रखने की आवश्यकता है। आपको नियमित कसरत करने की आवश्यकता है, जिससे आप ताजगी महसूस करेंगे। ज्यादा मेहनत वाली व्यायाम करें ताकि आपका पसीना निकले। साथ ही बाहर के खाने का परहेज करें। नियमित व्यायाम से आप खुद को ऊर्जावान महसूस करेंगे।

First Published on June 7, 2018 4:38 am