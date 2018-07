आज का मिथुन राशिफल, 05 जुलाई 2018: मान-सम्मान में होगी बढ़ोत्तरी, दूसरों पर निर्भर ना रहें

दैनिक राशिफल: आज का दिन आपके लिए मनोरंजन का दिन है। लाभ के अवसर मिलेंगे। परिश्रम की अधिकता रहेगी। आपकी मान-प्रतिष्ठा में वृद्धि होगी। मित्रों के साथ पार्टी या पिकनिक में आज का दिन बहुत अच्छी तरह से बीतेगा। वस्त्राभूषण, वाहन तथा भोजन का अच्छा सुख प्राप्त होगा। शुभ रंग: आज के दिन आपके लिए शुभ रंग है हरा और आपका भाग्य 72 % होगा। टैरो राशिफल: रोमांटिक मूड में रहेंगे। काम काज के अलावा आपका एक्स्ट्रा एक्टिविटी में मन लगेगा। दूसरों पर निर्भर ना रहें। दूसरों की मदद करने के मौके मिल सकते हैं। किसी गोशाला में सवा किलो पालक दान करें। लव राशिफल: प्रेम संबंधों का बनाए रखने के लिए कुछ बातें इग्नोर करनी पड़ेगी। आज पार्टनर की कोई बात बुरी लग सकती है। ऑफिस में कार्यभार अधिक होने से मानसिक परेशानी होगी। पार्टनर पर अपना ध्यान केन्द्रित नहीं कर पाएंगे। पति-पत्नी के बीच रिश्ते सामान्य रहेंगे।

वित्त राशिफल: आज का दिन आपके लिए वित्तीय अवसाद लेकर आ सकता है। आप अपने लिये या परिवार के लिये कुछ खरीदना चाहते हैं लेकिन अपने आप को उस स्थिति में नहीं है। आपको लगातार अपने काम में मेहनत करनी है, जिससे आपकी आर्थिक स्थिति में सुधार आ सकता है। आप अपनी नौकरी बदल सकते हैं। इससे आपकी आमदनी में इजाफा होगा।

स्वास्थ्य राशिफल: आज आपको संभलकर रहना होगा। आपको किसी वस्तु से चोट लग सकती है। आप खुद की रसोई में काम करते समय किसी नुकीले धातु जैसे की चाकू से चोट पहुंचा सकते हैं। हो सकता है किसी तेज मशीन से भी चोट लग जाए। इसलिए आप इस चीज का ध्यान रखें।

First Published on July 5, 2018 4:13 am