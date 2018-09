आज का मिथुन राशिफल, 04 सितंबर 2018: परिवार में रहेगी सुख-शांति, मिलेगी आर्थिक मदद

दैनिक राशिफल: स्‍वास्‍थ्‍य के प्रति सचेत रहें। मित्रों से लाभ होगा। परिवार के साथ किसी धार्मिक स्थान की यात्रा पर जा सकते हैं। परिवार में सुख-शांति रहेगी। पिता और बड़ों के आशीर्वाद से लाभ होगा। आकस्मिक धनलाभ होने की भी संभावना है। शुभ रंग: आज के दिन आपके लिए शुभ रंग है ग्रे और आपका भाग्य 70 % होगा। टैरो राशिफल: नौकरी का ध्यान रखें। काम में आर्थिक मदद मिलेगी। सरकारी कॉन्ट्रैक्टस मिल सकते हैं। काम में बॉस मदद कर सकते हैं। विचारों में स्पष्टता लेकर आएं। इस दिन मछलियों को दाना डालना शुभ माना जाता है। लव राशिफल: प्रेमी से शारीरिक सुख मिल सकता है। नई रिलेशनशिप शुरू करने के लिए समय अनुकूल है। वाणी पर संयम रखें। आज मिथुन राशि के जातक रोमांटिक मूड में रहेंगे। पति-पत्नी के बीच रिश्ते सामान्य रहेंगे। अपनी भावनाएं किसी पर ना थोपें।

वित्त राशिफल: आपको कारोबार में नुकसान हो सकता है। लेकिन आपको ज्यादा तनाव लेने का आवश्यकता नहीं हैं। आपके द्वारा हाल में किया गया आर्थिक फैसला आपको थोड़ी चिंता में डाल सकता है। आपके व्यवसाय में खड़ी हो रही कोई बाधा या चुनौती भी आपकी चिंता का कारण बन सकती है। कुछ दिनों में उसकी भरपाई भी हो जाएगी और कमाई भी।

स्वास्थ्य राशिफल: आप शारीरिक श्रम एवं व्यायाम करते रहें, क्योंकि इससे रक्त संचार बढ़ता है, पाचन-क्रिया और सेहत भी अच्छी रहती है। आज आपकी सेहत में बदलाव नजर आएगा। आपको मानसिक तनाव रहेगा। लेकिन आपको जो गंभीर परेशानी थी उससे आपको छुटकारा मिलेगा। आपको अब व्यायाम का अच्छा परिणाम मिलेगा। आपकी सेहत अच्छी रहेगी।

ब्रेकिंग न्‍यूज, अपडेट, एनालिसिस, ब्‍लॉग के लिए फेसबुक पेज लाइक, ट्विटर हैंडल फॉलो करें और गूगल प्लस पर जुड़ें

First Published on September 4, 2018 6:13 am