आज का मिथुन राशिफल, 02 सितंबर 2018: कारोबार में होगा लाभ, अटके काम होंगे पूरे

दैनिक राशिफल: आज के दिन आप मनोरंजन तथा घूमने- फिरने में समय व्यतीत करेंगे। जीवनसाथी का सहयोग मिलेगा। मानसिक शांति तो रहेगी, लेकिन स्वभाव में चिड़चिड़ापन भी रहेगा। सार्वजनिक जीवन तथा सामाजिक जीवन में आज आपको कम सफलता मिलेगी। कार्यक्षेत्र में प्रतिकूल परिस्‍थितियां हो सकती हैं। शुभ रंग: आज के दिन आपके लिए शुभ रंग है लाल और आपका भाग्य 76 % होगा। टैरो राशिफल: महिला मित्रों का सहयोग मिलेगा। माता का सहयोग मिलेगा। आज आपके लिए समय अच्छा है। अधूरे काम पूरे होंगे। पुराने मित्रों से मिल सकेंगे। श्रीकृष्ण को गोपी चंदन अर्पित करें। लव राशिफल: किसी के साथ ब्लाइंड डेट पर भी जाने से बचें। किसी व्यक्ति की बातों से प्रभावित हो सकते हैं। आज आप अपने परिजनों और दोस्तों से दूर आज अपने पार्टनर के साथ अच्छा वक्त बिताएंगे। पति-पत्नी के बीच प्यार बढ़ेगा। पुरानी गलतफहमी भी दूर हो सकती है।

वित्त राशिफल: आज अपने काम के कुछ अधिक घंटे देते हुए उस अवसर का पूरा लाभ लीजिये जो आपके व्यवसाय को लाभ देने के लिये आ रहा है। आज आपकी आर्थिक स्थिति मजबूत होगी।जो लोग ट्रेवल का बिजनेस करते हैं उनके लिए आज का दिन अच्छा साबित होगा। आज धन लाभ का दिवस है। पिछले समय के पाठ आपको सही निवेश के लिये प्रेरित करेंगे।

स्वास्थ्य राशिफल: आज आपकी अपनी सेहत की चिंता रहेगी। आप योग या फिर व्यायाम के लिए भी जा सकते हैं, इससे आपको अच्छा लगेगा। जो बीमारी आपने अपने दिमाग में बैठा ली है, उससे सावधान रहें। सेहत की चिंता अधिक रहने से आपकी बीमारी बढ़ सकती है। बाहर घूमने जाएं।

First Published on September 2, 2018 4:42 am