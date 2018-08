आज का मिथुन राशिफल, 02 अगस्त 2018: समाज में बढ़ेगा सम्मान, अधिकारियों का मिलेगा सहयोग

दैनिक राशिफल: दांपत्यजीवन में सुख और आनंद अनुभव करेंगे। सामाजिक क्षेत्र में प्रतिष्ठा बढ़ेगी। अधिकारी वर्ग के प्रोत्साहन से आपका उत्साह बढ़ेगा। शारीरिक और मानसिक सुख बने रहेंगे। आध्यात्मिकता की ओर आकर्षित होंगे। सरकारी कार्य पूर्ण होने में सरलता रहेगी। शुभ रंग: आज के दिन आपके लिए शुभ रंग है आसमानी और आपका भाग्य 74 % होगा। टैरो राशिफल: विवाह संबंधित मामलों में देरी आएगी। नया सीख पाएंगे। बुरे व्यक्ति या बुरी आदत का साथ छूटेगा। प्रेम संबंध में तनाव रहेगा। प्रोफेशनल लाइफ में तरक्की के योग हैं। जल में एक चम्मच दूध मिलाकर स्नान करें या जरुरतमंद को दूध दान करें। लव राशिफल: प्रेमी के साथ बिताये हुए पल याद करेंगे। जीवनसाथी की सेहत का ख्याल रखें। पति-पत्नी के बीच मनमुटाव हो सकता है। आज पार्टनर के साथ समय नहीं बिता पाएंगे। किसी काम से शहर से बाहर जा सकते है।

वित्त राशिफल: आर्थिक मामले में कोई जोखिम ना लें। सावधानी पूर्ण कदम उठा कर नुकसान से बच सकते हैं। आज आपको आर्थिक तंगी का सामना करना पड़ सकता है। कारोबार में धन निवेश ना करें, वरना आपको आज नुकसान उठना पड़ सकता है। नुकसान कम से कम हो इसके लिए निवेश के मामले में सावधान रहें।

स्वास्थ्य राशिफल: मानसिक तनाव लेने से बचें। अपने हाथों को अच्छे से धोएं, क्योंकि आपको कोल्ड जैसे संक्रमण होने की सम्भावना बहुत ज्यादा है। आज आपको कोल्ड जैसी समस्या से परेशान होना पड़ सकता है।

First Published on August 2, 2018 4:09 am