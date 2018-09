आज का मिथुन राशिफल, 01 अक्टूबर 2018: शेयर बाजार में सोच-समझकर करें निवेश, यात्रा की संभावना

दैनिक राशिफल: विदेश से खुशखबरी मिल सकती है। शेयर- सट्टा का प्रलोभन हानि पहुंचा सकता है। संतानों के सम्बंध में समस्याएं खड़ी होंगी। स्वाभिमान भंग न हो इसका ध्यान रखें। आज किसी यात्रा पर जा सकते हैं। शुभ रंग: आज के दिन आपके लिए शुभ रंग है नीला और आपका भाग्य 70 % होगा। टैरो राशिफल: बिजनेस में रुचि बढे़गी। जिम्मेदारियां अच्छे से निभाएंगे। लेन-देन के मामलों में सावधान रहें। रोजगार में नए अवसर मिलेंगे। आर्थिक परेशानी दूर होगी। चिड़ियों को मसूर दाल खिलाएं। लव राशिफल: आज सोच-समझकर बोलें। पति-पत्नी के बीच रिश्ता सामान्य रहेगा। आज के दिन शुरू हुई रिलेशनशिप लंबे समय तक चल सकती है। आज सिंगल लोग किसी को प्रपोज करने का मन बना रहे हैं तो उनके लिए समय अनुकूल है।

वित्त राशिफल: आपके सितारे आपके पक्ष में हैं। इस दौरान की गई खरीददारी शुभ होगी। जो लोग नई कार खरीदने की सोच रहे हैं उनके लिए आज का दिन अच्छा है। आज कार शोरूम में नई कार देखें और खरीद डालें। आपको कार पर अच्छा ऑफर मिल सकता है।

स्वास्थ्य राशिफल: अगर आप कंप्यूटर पर काम करते हैं तो आपकी आंखों में दिक्कत हो सकती है। इसलिए अगर आपकी आंख में दिक्कत आ रही है तो आप डॉक्टर के पास चैक-अप के लिए जाएं। फिर भी अगर आपको आंख से दिखने में कोई परेशानी है तो आज आप शरीर की जांच करा सकते हैं। आंख के मामले में विशेष सावधानी बरतें।

ब्रेकिंग न्‍यूज, अपडेट, एनालिसिस, ब्‍लॉग के लिए फेसबुक पेज लाइक, ट्विटर हैंडल फॉलो करें और गूगल प्लस पर जुड़ें

First Published on October 1, 2018 5:06 am