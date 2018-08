आज का मिथुन राशिफल, 01 अगस्त 2018: प्रॉपर्टी से मिलेगा फायदा, परिवार के साथ समय बिताएं

दैनिक राशिफल: भूमि संबंधी कार्य आसानी से पूरे हो सकते हैं। आज आप जरूरी फैसला लेने से द्विधा का अनुभव करेंगे। आज के दिन यात्रा पर जाने से बचें। नींद पूरी ना होने से शारीरिक अस्वस्थता रहेगी। आज आप मानसिक तनाव महसूस करेंगे। शुभ रंग: आज के दिन आपके लिए शुभ रंग है लाल और आपका भाग्य 82 % होगा। टैरो राशिफल: परिवार के लिए समय निकाल सकते हैं। बाहर घूमने का प्लान बनाएं। प्रॉपर्टी से आपको फायदा होगा। परिवार के लिए समय निकाल सकते हैं। प्रॉपर्टी से आपको फायदा होगा। स्नान के जल में एक चम्मच दूध मिलाएं। लव राशिफल: किसी वाद-विवाद से दूर रहें। आज एक्स्ट्रा मेरिटल अफेयर होने की संभावना है। तनाव से दूर रहें। पति-पत्नी के बीच तालमेल बना रहेगा। कोई अपोजिट जेंडर वाला व्यक्ति आपकी रिलेशनशिप में परेशानी पैदा कर सकता है।

वित्त राशिफल: जो लोग पर्यटन के क्षेत्र में काम करते हैं तो आज उनके लिए दिन अच्छा है। वह आज कारोबार का बढ़ा सकते हैं। आज आप रिस्क उठाने की क्षमता के कारण वे काफी आगे बढ़ सकते हैं। आपकी मेहनत आपको आगे बढ़ने में मदद करेगी, अगर आप मेहनत करते हैं। आने वाले समय में आपकी आर्थिक स्थिति मजबूत होगी।

स्वास्थ्य राशिफल: आज आपकी सेहत अच्छी रहेगी लेकिन आपको खान-पान पर ध्यान देने की आवश्यकता है। अब समय आ गया है आपको कसरत शुरू कर देनी चाहिए। जिन लोगों को ब्लडप्रेशर की परेशानी है आज उनकी परेशानी काफी हद तक ठीक हो सकती है।

First Published on August 1, 2018 5:28 am