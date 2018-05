आज का मेष राशिफल, 31 मई 2018: कारोबार में होगी तरक्की, मानसिक शांति रहेगी

दैनिक राशिफल: आज आपको आर्थिक लाभ मिल सकता है। शरीर और मन से स्वस्थ रहेंगे। दोस्तों के साथ दिन अच्छा बीतेगा। अधिक लोगों से संपर्क से लाभ मिलेगा। कारोबारी व्यापार का विस्तार कर सकेंगे, जिससे लाभ मिल सकता है। नौकरी में सफलता मिल सकती है। शुभ रंग: आज के दिन आपके लिए शुभ रंग है गुलाबी और आपका भाग्य 78 % होगा। टैरो राशिफल: काम के लिए नाम और यश की प्राप्ति होगी और आर्थिक लाभ होने के अवसर बन रहे हैं। धन लाभ होने की संभावनाए हैं, शहर के बाहर यात्रा कर सकते हैं। स्वास्थ्य बिगड़ सकता है। आज के दिन श्रीयंत्र का शहद से अभिषेक करना शुभ हो सकता है। लव राशिफल: प्रेमी के साथ संबंध ना बिगाड़ें और अपनी वाणी पर संयम रखें। आज आपको मानसिक शांति मिलेगी। पार्टनर के साथ हुई अनबन से आज आपको राहत मिलेगी। रोमांटिक पक्ष में सावधानी रखें, पार्टनर के साथ झगड़ा हो सकता है।

वित्त राशिफल: आर्थिक रूप से आज का दिन आपके लिए अच्छा होगा। आने वाले समय में आपको तरक्की के नए अवसर मिल सकते हैं। जिन लोगों को कारोबार में अभी तक कोई लाभ नहीं मिल रहा था वे आज नया काम शुरू कर सकते हैं उसमें उन्हें लाभ मिल सकता है। लेन-देन करते समय सावधानी बरतें।

स्वास्थ्य राशिफल: आप बहुत व्यस्त रहते हैं, इसलिए स्वास्थ्य के लिए भी समय निकालें। इससे आपकी सेहत अच्छी रहेगी। आपको कार्य के साथ स्वास्थ्य को भी महत्व देना चाहिए इसलिए आप अच्छे खान-पान और आराम पर ध्यान दें। मानसिक तनाव लेने से बचें।

First Published on May 31, 2018 4:01 am