आज का मेष राशिफल, 31 जुलाई 2018: विश्वासघात से रहें सावधान, वाणी पर रखे संयम

दैनिक राशिफल: आत्‍मविश्वास में कमी आएगी। वाणी पर संयम बरतें। क्रोध में वृद्धि हो सकती है। स्‍वास्‍थ्‍य का ध्यान रखें। खर्च पर संयम रखने से निरर्थक खर्च टाल सकेंगे। परिवार का सहयोग मिलेगा। आर्थिक विषयों में सावधानी बरतें। किसी से वाद-विवाद या मनमुटाव हो सकता है। शुभ रंग: आज के दिन आपके लिए शुभ रंग है आसमानी और आपका भाग्य 78 % होगा। टैरो राशिफल: नए प्लान बनाने में सफलता मिलेगी। विश्वासघात मिल सकता है। किसी पर सोच-समझकर विश्वास करें। आज के दिन धर्म-कर्म में आस्था बढ़ेगी। दोस्तों के साथ समय बिताएंगे। बैंगनी रंग के नोटबुक या स्टेशनरी आपके करियर में मजबूती लाएगी। लव राशिफल: पति-पत्नी के बीच शांति बनी रहेगी। अपनी भावनाएं पार्टनर के साथ शेयर कर सकते हैं। पार्टनर की गलती को नजरअंदाज करें। आज आपको पार्टनर से रोमांस करने का मौका मिल सकता है। आज सिंगल लोग प्रेमी को प्रपोज कर सकते हैं।

वित्त राशिफल: आज आप कारोबार में तरक्की के लिए प्लान बना सकते हैं। इससे आपको आने वाले समय में अच्छा लाभ मिलेगा। साथ ही आपके कारोबार में विस्तार होगा। आज आप करोबार में नई आयाम बना सकते हैं। इसलिए आज अपने काम पर फोकस करें।

स्वास्थ्य राशिफल: आज आपका मन परेशान रहेगा। इससे आपका मन काम में कम लग सकता है या जो लोग काम में मेहनत कर रहे हैं उनको मानसिक तनाव हो सकता है। आपको शांत और स्वच्छ वातावरण में जाने की आवश्यकता है ताकि आप अपनी सेहत और कार्य करने की क्षमता को बढ़ा सकें।

First Published on July 31, 2018 5:08 am