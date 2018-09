आज का मेष राशिफल, 30 सितंबर 2018: संतान पक्ष से मिलेगी अच्छी खबर, माता-पिता का मिलेगा सहयोग

दैनिक राशिफल: माता-पिता का सहयोग मिलेगा। आज का दिन मित्रों और सामाजिक कार्यों के पीछे भागदौड़ में बीतेगा। धर्म-कर्म में रुचि बढ़ेगी। दूर या विदेश स्थित संतान के संबंध में शुभ समाचार प्राप्त होंगे या उन्हे मिलने का अवसर प्राप्त होगा। मीठा खाने के प्रति रुझान बढ़ेगा, लेकिन स्‍वास्‍थ्‍य के प्रति सचेत रहें। शुभ रंग: आज के दिन आपके लिए शुभ रंग है हरा और आपका भाग्य 73 % होगा। टैरो राशिफल: सेहत का ख्याल रखें। धैर्य से काम लें। पारिवारिक मामले निपटाएं। रोजगार के अवसर मिल सकते हैं कोई जल्दीबाजी ना दिखाएं। विश्वासघात से बचें। तनाव से बचें। ‘ऊं विकटाय नम:’ मंत्र का जाप करें और गणपति जी को रोली चढ़ाएं। लव राशिफल: अविवाहित लोग प्रेमी को समय देंगे। इस राशि के लोगों का मन उत्साहित रहेगा। आज पार्टनर से मिलने के लिए उत्सुक रहेंगे। पति-पत्नी के बीच प्यार बढ़ेगा। आज का दिन रोमांस में गुजरेगा।

वित्त राशिफल: आज आपको अपनी वित्तीय स्थिति का सही लेखा जोखा रखना होगा। इससे आप आने वाले समय में धन का उचित समय और काम में प्रयोग कर सकेंगे। आज आपके खर्चे अधिक हो सकते हैं इससे आपको आने वाले समय में कठिन स्थिति का सामना करना पड़ सकता है।

स्वास्थ्य राशिफल: आप अपने खान-पान और जीवन शैली में बदलाव लायें तभी आप को भविष्य मे आराम मिलेगा। साथ ही कसरत पर ध्यान दें। आज आपकी सेहत ठीक रहेगी। आपको किसी पुरानी बीमारी से छुटकारा मिल सकता है। आप अपने खान-पान पर ध्यान दें।

First Published on September 30, 2018 5:19 am