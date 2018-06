आज का मेष राशिफल, 03 जून 2018: इंटरव्यू में मिलेगी सफलता, लव लाइफ होगी अच्छी

दैनिक राशिफल: नौकरी- इंटरव्यू में सफलता मिलेगी। आलस्य की अधिकता रहेगी। यात्रा की संभावना है। स्वास्थ्य अच्छा रहेगा और आपका मन प्रसन्न रहेगा। जीवनसाथी के स्‍वास्थ्‍य में सुधार होगा। नए कार्य करने के लिए प्रेरित होंगे।आज भाग्य आपके साथ रहेगा। व्यापार- धंधे में प्रगति होगी। शुभ रंग: आज के दिन आपके लिए शुभ रंग है गुलाबी और आपका भाग्य 72 % होगा। टैरो राशिफल: महिला मित्रों का सहयोग मिलेगा। धार्मिक चीजों में रुझान बढ़ेगा। मन उदास रहेगा। आपके फैसले कुछ समय बाद फल देंगे। रिश्तों में सुधार होगा। प्यार बढ़ेगा। जल में दूब मिलाकर सूर्य देव को अर्ध्य दें। लव राशिफल: आज आपकी शादी तय हो सकती है। पति-पत्नी के बीच तालमेल बना रहेगा। आज के दिन शुरू हुई रिलेशनशिप लंबे समय तक चलेगी। पार्टनर को प्रपोज कर सकते हैं। आज के दिन लव लाइफ ठीक रहेगी। आज प्रेमी चुनते समय सावधानी बरतें और पहले की तरह गलती ना दोहराएं।

वित्त राशिफल: जो लोग बिजनेस करते हैं उनके लिए आज का दिन अच्छा साबित होगा। व्यवसाय के लिए यात्रा आपके लिए काफी लाभदायक हो सकती है और यदि नहीं तो ये आप के भविष्य के वित्तीय मामलों मे भी तरक्की ला सकती है। आज आपको आकस्मिक धन लाभ मिल सकता है। अपने मकसद को पाने के लिए मेहनत करें। अपने नए प्रोजेक्ट में अपने नए-नए तरीकों का इस्तेमाल करें।

स्वास्थ्य राशिफल: आज के दिन आपको स्वास्थ्य का ख्याल रखने की आवश्यकता है। आज आपके साथ सड़क दुर्घटना हो सकती है। इसलिए बाहर जाते समय सोच-समझकर और सावधानी से निकलें। आज अगर आप सतर्क एवं सचेत होकर वाहन चलाऐंगें तो आप छोटी दुर्घटनाओं को होने से बचा सकते हैं।

First Published on June 3, 2018 4:09 am