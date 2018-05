आज का मेष राशिफल, 29 मई 2018: दोस्तों से मिलेगा लाभ, लव लाइफ रहेगी अच्छी

दैनिक राशिफल: दोस्तों के साथ मेल-जोल बना रहेगा, जिससे लाभ मिलेगा। आज आपको नए कार्य करने की प्रेरणा मिलेगी। आज आप काम से यात्रा पर जा सकते हैं। महिलाएं अपनी वाणी पर संयम रखें। कुछ मामलों में उलझन अनुभव करेंगे। नौकरी या व्यवसाय में पॉजीटिव वातावरण रहेगा। शुभ रंग: आज के दिन आपके लिए शुभ रंग है हरा और आपका भाग्य 73 % होगा। टैरो राशिफल: अपने स्वास्थ्य का ध्यान रखें। मित्रों से मुलाकात हो सकती है और उनसे लाभ मिल सकता है। आज आपके पुराने अटके कार्य पूरे होंगे। आज का दिन अच्छा बीतेगा। किसी जरुरतमंद को काले जूतों का दान करें। लव राशिफल: आज मेष राशि वालों को प्यार में सफलता मिलेगी। पति-पत्नी के बीच प्यार बढ़ेगा। किसी तरह का सेलिब्रिशन भी हो सकता है। आपकी कोशिशों से आपका पार्टनर खुश होगा। किसी व्यक्ति की बातों से प्रभावित हो सकते हैं।

वित्त राशिफल: आज का दिन आपके लिए सही साबित होगा। अगर आप शेयर मार्केटिंग करने की सोच रहे हैं तो समय आपके अनुकूल है। इसलिए आप शेयर मार्केट में पैसा लगा सकते हैं, जिससे आपको लाभ मिलेगा। इसके अलावा आज प्रॉपर्टी भी खरीद सकते हैं, जो कि आपके लिए लाभकारी साबित होगी।

स्वास्थ्य राशिफल: आज आप पॉजिटिव सोच रखें। ऐसा करने से आपका मन काम में लगेगा और आप काम को पूरा कर पाएंगे, जिससे आपको मानसिक तनाव नहीं होगा। आज लोग आपकी सुंदरता की तारीफ करेंगे। आज आप आत्मविश्वास से परिपूर्ण रहेंगे।

ब्रेकिंग न्‍यूज, अपडेट, एनालिसिस, ब्‍लॉग के लिए फेसबुक पेज लाइक, ट्विटर हैंडल फॉलो करें और गूगल प्लस पर जुड़ें

First Published on May 29, 2018 4:15 am