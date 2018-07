आज का मेष राशिफल, 29 जुलाई 2018: कारोबार में कर सकते हैं विस्तार, सेहत रहेगी ठीक

दैनिक राशिफल: दोस्तों के साथ दिन अच्छा बीतेगा। अधिक लोगों से संपर्क से लाभ मिलेगा। आज आपको आर्थिक लाभ मिल सकता है। शरीर और मन से स्वस्थ रहेंगे। कारोबारी व्यापार का विस्तार कर सकेंगे। लोकहित का कार्य कर पाएंगे। शुभ रंग: आज के दिन आपके लिए शुभ रंग है नीला और आपका भाग्य 72 % होगा। टैरो राशिफल: आज आपको बड़ी जिम्मेदारी मिल सकती है। किसी काम के लिए ज्यादा योजना ना बनाएं। रिश्तों में पुराना विवाद खत्म होगा। आर्थिक लाभ मिल सकता है। अधूरे काम को पूरा करें। ऑफिस में नीले रंग का प्रयोग करें। लव राशिफल: आपकी किसी बात से पार्टनर परेशान हो सकता है। इसलिए सोच-समझकर ही कुछ बोलेँ। आज के दिन लव लाइफ सामान्य रहेगी। इससे जुड़ा कोई बड़ा फैसला ना लें। पार्टनर से बहस करने से बचें। सिंगल लोगों को शादी का प्रपोजल मिल सकता है।

वित्त राशिफल: आज आपकी इनकम कम होगा और खर्चा अधिक होगा। आपकी आमदनी आपकी कमाई से भी ज्यादा हो सकती है। आप अपने खर्चों पर नियंत्रण रखें और खर्च का लेखा-जोखा ठीक से निकालें नहीं तो स्थिति चिंताजनक भी हो सकती है। सोच-समझकर धन खर्च करें।

स्वास्थ्य राशिफल: आज आपको तनाव नहीं रहेगा। इसके कारण आप अच्छा महसूस करेंगे। यदि आप स्वास्थ्य की तरफ सकारात्मक व्यवहार रखते हैं और आपकी जीवनशैली भी ठीक रहेगी। कुल मिलाकर आज का दिन आपके लिए अच्छा रहेगा। आप व्यायाम करना जारी रखें।

First Published on July 29, 2018 4:52 am