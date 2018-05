आज का मेष राशिफल, 28 मई 2018: महिला मित्रों से मिलेगा लाभ, आर्थिक स्थिति होगी मजबूत

दैनिक राशिफल: स्त्री वर्ग से लाभ होगा। वाणी में मिठास रहेगी। संतान पक्ष से खुशखबरी मिल सकती है। स्‍वास्‍थ्‍य का ख्याल रखें। खान-पान में संयम रखना पड़ेगा। आर्थिक लाभ मिल सकती है। नेगेटिव विचारों से बचें। शुभ रंग: आज के दिन आपके लिए शुभ रंग है गुलाबी और आपका भाग्य 78 % होगा। टैरो राशिफल: पति-पत्नी के रिश्ते मधुर होंगे। कारोबार में मुनाफा हो सकता है। आज आपको विश्वासघात मिल सकता है इससे सावधान रहें। बेचैनी और तनाव रहेगा। आज आपकी विश्वासपात्र लोगों से दोस्ती होगी। शादीशुदा जीवन में खुशियां आएगी। शिव मंदिर में काले तिल का दान करें। लव राशिफल: आज पार्टनर के साथ जबरदस्ती ना करें। पार्टनर की मर्जी के खिलाफ ना जाएं। आज आपका दिन मिला जुला रहेगा। पति-पत्नी के बीच संबंध अच्छे रहेंगे। आज सोच-समझकर कोई निर्णय लें। आज पार्टनर से सुख मिल सकता है।

वित्त राशिफल: आज का दिन आपके लिए अच्छा है। आज आप आर्थिक निर्णय लें सकते हैं। सही और तत्पर निर्णय आपको दूसरों से आगे ले जायेगा। आज आपको आर्थिक लेन-देन में सावधानी बरतने की जरुरत है। यदि आप शेयर बाजार में पैसा लगाने की सोच रहे हैं तो काम को शुरू करने के लिए अच्छा दिन है।

स्वास्थ्य राशिफल: आज आपको अपने स्वास्थय का ख्याल रखना पड़ेगा। आपको सिरदर्द, जोड़ों का दर्द आदि परेशानी का सामना उठाना पड़ सकता हैा। यह सब आपकी लापरवाही के कारण ही है। ये जरूरी है कि आप सुबह टहलने जायें, व्यायाम करें ताकि यह सब सुधारा जा सके।

First Published on May 28, 2018 4:18 am