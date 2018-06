आज का मेष राशिफल, 28 जून 2018: विदेश से मिलेगा शुभ समाचार, जरूरी काम होंगे पूरे

दैनिक राशिफल: आज के दिन नकारात्मकता पर ध्यान ना दें। आज आपका मन विचलित रहेगा। धार्मिक कार्यों के पीछे धन खर्च होगा। विदेश से शुभ समाचार मिल सकता है। पैसे की लेन-देन या आर्थिक व्यवहार ना करें। शुभ रंग: आज के दिन आपके लिए शुभ रंग है नारंगी और आपका भाग्य 78 % होगा। टैरो राशिफल: आज आपको मान-सम्मान मिल सकता है। कोई जरूरी काम पूरे हो सकते हैं। जीवनसाथी से अपने कार्य के बारे में कोई सलाह ना लें। घर में मेहमान आने से घर में खुशनुमा माहौल बना रहेगा। सोचे हुए काम पूरे होंगे। हरे रंग का रुमाल या सवा मीटर कपड़ा किसी दुर्गा मंदिर में चढ़ाएं। लव राशिफल: अविवाहित लोग प्रेमी को समय देंगे। घर में सुख-शांति का माहौल रहेगा। पति-पत्नी के बीच प्यार रहेगा। आज आपका मन उत्साहित रहेगा। पार्टनर से मिलने के लिए बेताब रहेंगे।

वित्त राशिफल: आज आपको वाहन चलाते समय सावधानी बरतने की आवश्यकता है। कार आदि के प्रति उचित सावधानी बरतें क्योंकि चोरी होने की वजह से इन चीजों से आपको हाथ धोना पड़ सकता है। आज आपको कीमती चीजों की अच्छे से देखभाल करनी होगी। आज आपको कोई करीबी नुकसान पहुंचा सकता है। इसलिए उनसे भी सावधान रहें।



स्वास्थ्य राशिफल: आज सितारे आपके पक्ष में नहीं है। इसलिए आज आपको गाड़ी चलाते समय सावधानी बरतने की आवश्यकता है। जिन लोगो को कमर दर्द की शिकायत है उनको आज इस दर्द से राहत मिल सकती है। सुरक्षित रहना ही बाद में पछताने से अच्छा होता है।

First Published on June 28, 2018 4:15 am