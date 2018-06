आज का मेष राशिफल, 27 जून 2018: विदेश से मिलेगी खुशखबरी, सोचे हुए काम होंगे पूरे

दैनिक राशिफल: धार्मिक कार्यों के पीछे धन खर्च होगा। विदेश से शुभ समाचार मिल सकता है। आज के दिन नकारात्मकता पर ध्यान ना दें। आज आपका मन विचलित रहेगा। पैसे की लेन-देन या आर्थिक व्यवहार ना करें। शुभ रंग: आज के दिन आपके लिए शुभ रंग है लाल और आपका भाग्य 82 % होगा। टैरो राशिफल: जीवनसाथी से अपने कार्य के बारे में कोई सलाह ना लें। घर में मेहमान आने से घर में खुशनुमा माहौल बना रहेगा। सोचे हुए काम पूरे होंगे। आज आपको मान-सम्मान मिल सकता है। कोई जरूरी काम पूरे हो सकते हैं। हरे रंग का रुमाल या सवा मीटर कपड़ा किसी दुर्गा मंदिर में चढ़ाएं। लव राशिफल: आज आपको कोई गलतफहमी हो सकती है। किसी की बात से प्रभावित हो सकते हैं। अविवाहित लोगों की शादी तय हो सकती है। प्रेमी के साथ बाहर घूमने जा सकते हैं। आज आपका मूड रोमांटिक रहेगा। पार्टनर से सुख मिल सकता है।

वित्त राशिफल: आज आप अपने भौतिक सुख पूरे करने के लिए धन खर्च करेंगे। आज आप अपनी जरूरत की चीजें खरीदेंगे। हो सकता है, कोई गहने खरीदना चाहें या फिर कुछ इससे भी अधिक। आप अपने आपको इस प्रकार के सुख अवश्य दे सकते हैं परंतु इसमें भी अपने बैंक खाते की दशा का विचार अवश्य करें। जिससे आप इन चीजों पर अच्छे से विचार कर सकें।

स्वास्थ्य राशिफल: यदि आपका मन भारी हो गया तो आप परिवार के साथ समय बिताएं। इससे आपको मानसिक खुशी मिलेगी। जो भी खबर या बात आपके परिवार वाले आपके साथ बांटना चाहते हैं उसे ध्यान से सुनें। आज आपके परिवार वाले आपकी मदद करेंगे। इससे आपको अच्छा लगेगा।

First Published on June 27, 2018 4:24 am