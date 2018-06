आज का मेष राशिफल, 26 जून 2018: कारोबार में आएगा उतार-चढ़ाव, जीवनसाथी का मिलेगा सहयोग

दैनिक राशिफल: दांपत्यजीवन सुखमय रहेगा। आज कारोबार में मुनाफा मिल सकता है। संतान पक्ष से अच्छी खबर मिल सकती है। जीवनसाथी का सहयोग मिलेगा। माता के स्वास्थ्य में सुधार आएगा। परिवार में प्रसन्नता का माहौल रहेगा। शुभ रंग: आज के दिन आपके लिए शुभ रंग है गुलाबी और आपका भाग्य 70 % होगा। टैरो राशिफल: किसी यात्रा पर जाने के योग हैं। कोई भी निर्णय आज सोच-समझकर लें। आर्थिक लाभ मिलेगा। मानसिक तनाव दूर हो सकता है। आज कारोबार से जुड़े कार्य सफल हो सकते हैं। दूध में दूर्वा मिलाकर सूर्य को अर्ध्य दें। लव राशिफल: आज सिंगल लोग अपने चाहने वाले को प्रपोज कर सकते हैं। आज आपकी लव लाइफ अच्छी रहेगी। पति-पत्नी के बीच नोक-झोक हो सकती है। पुरानी गलतफहमी दूर हो सकती है। पार्टनर के साथ अच्छा वक्त बिताएंगे।

वित्त राशिफल: यह समय आपको सावधान रहने का है। इन दिनों यदि आप सावधान नहीं रहेंगे तो आने वाले समय में आपको कठिन परिस्थितियों से गुजरना पड़ सकता है। कारोबार में उतार-चढ़ाव आएंगे। इसलिए आपको धन बचत की आदत डाल लेनी चाहिए। जिससे आप बुरे वक्त में उस धन का इस्तेमाल कर सकें। अपने लक्ष्य की ओर अग्रसर रहे, जिससे आपको निश्चित सफलता मिलेगी।

स्वास्थ्य राशिफल: आज आपका मूड अच्छा रहेगा। आपको अच्छी खबर मिल सकती है। जिससे आप अच्छा महसूस करेंगे परन्तु आपका दिमाग वजन को लेकर परेशान रहेगा। आप अपने भोजन पर ध्यान दें, क्योंकि अच्छा भोजन ही आपको वजन की परेशानी से छुटकारा दिला सकता है। आपको कसरत करनी चाहिए।

First Published on June 26, 2018 4:48 am