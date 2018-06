आज का मेष राशिफल, 25 जून 2018: महिला मित्रों से मिलेगा लाभ, खान-पान पर बरतें संयम

दैनिक राशिफल: स्त्री वर्ग से लाभ होगा। संतान पक्ष से खुशखबरी मिल सकती है। आज आपको आर्थिक लाभ मिल सकता है। स्‍वास्‍थ्‍य का ख्याल रखें। खान-पान में संयम रखना पड़ेगा। नेगेटिव विचारों से बचें। वाणी में मिठास रहेगी। शुभ रंग: आज के दिन आपके लिए शुभ रंग है आसमानी और आपका भाग्य 79 % होगा। टैरो राशिफल: जल्दबाजी में कोई फैसला ना लें। मानसिक तनाव हो सकता है। कार्यभार अधिक रहेगा। आज आपको घर पर आराम करने की आश्यकता है। घर से बाहर जाते समय एक चम्मच शहद खाकर जाएं। लव राशिफल: आज आपका मूड रोमांटिक रहेगा। पार्टनर से सुख मिल सकता है। अविवाहित लोगों की शादी तय हो सकती है। प्रेमी के साथ बाहर घूमने जा सकते हैं। किसी की बात से प्रभावित हो सकते हैं।

वित्त राशिफल: आज आपकी आर्थिक अच्छी रहेगी। आप जो भी काम करते हैं उसमें अपनी पूरी मेहनत लगा देते हैं जिससे वह काम सफल हो जाता है। इसका आपका लाभ भी मिलता है। आप को किसी के यहां नौकरी करना पसंद नहीं है। इसलिए जो लोग अपना काम शुरू करने की सोच रहे हैं उनके लिए समय अनुकूल है। आर्थिक हालात ठीक हों तो बड़ी मुश्किल से निपटना आसान हो जाता है।

स्वास्थ्य राशिफल: जिन लोगों को शुगर की परेशानी है उनको आज अपना ध्यान रखना पड़ेगा। अब वह समय आ गया है जब आपको मानना पड़ेगा कि लम्बे समय से चली आ रही बीमारी दूसरी बीमारियों को जन्म दे सकती है। इसलिए आप खुद पर संयम बरतें और तनाव ना लें। इससे आपकी परेशानी कम होगी।

First Published on June 25, 2018 4:32 am