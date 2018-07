आज का मेष राशिफल, 25 जुलाई 2018: धार्मिक कार्य में बढ़ेगी रुचि, धैर्य रखें

दैनिक राशिफल: दूर या विदेश स्थित संतान के संबंध में शुभ समाचार प्राप्त होंगे या उन्हे मिलने का अवसर प्राप्त होगा। मीठा खाने के प्रति रुझान बढ़ेगा, लेकिन स्‍वास्‍थ्‍य के प्रति सचेत रहें। धर्म-कर्म में रुचि बढ़ेगी। माता-पिता का सहयोग मिलेगा। आज का दिन मित्रों और सामाजिक कार्यों के पीछे भागदौड़ में बीतेगा। शुभ रंग: आज के दिन आपके लिए शुभ रंग है लाल और आपका भाग्य 81 % होगा।

टैरो राशिफल: रोजगार के अवसर मिल सकते हैं कोई जल्दीबाजी ना दिखाएं। सेहत का ख्याल रखें। खुद के मकान बन सकता है। आज पिता से लाभ मिलेगा। सरकारी काम में सफलता मिलेगी। धैर्य से काम लें। पारिवारिक मामले निपटाएं। विश्वासघात से बचें। तनाव से बचें। ‘ऊं विकटाय नम:’ मंत्र का जाप करें और गणपति जी को रोली चढ़ाएं।

लव राशिफल: अविवाहित लोग प्रेमी को समय देंगे। पति-पत्नी के बीच प्यार बढ़ेगा। इस राशि के लोगों का मन उत्साहित रहेगा। आज पार्टनर से मिलने के लिए उत्सुक रहेंगे। आज का दिन रोमांस में गुजरेगा। आज आपको पार्टनर का सहयोग मिलेगा। पार्टनर के साथ कही घूमने का प्लान बन सकता है।

First Published on July 25, 2018 4:25 am