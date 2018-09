आज का मेष राशिफल, 24 सितंबर 2018: नौकरी में मिलेगी अच्छी खबर, अटके काम होंगे पूरे

दैनिक राशिफल: स्त्री मित्रों के साथ मुलाकात होगी। कार्य में सफलता और यश मिलने से उत्साह बढ़ेगा। नौकरी में लाभदायक समाचार मिलेगा और सहकर्मियों का साथ मिलेगा। सामान्य रूप से आज स्वास्थ्य अच्छा रहेगा और बीमार व्यक्ति की तबीयत में सुधार होगा। विरोधियों और प्रतिस्पर्धियों की पराजय होगी। आज आप व्यस्त और परेशान रहेंगे। शुभ रंग: आज के दिन आपके लिए शुभ रंग है लाल और आपका भाग्य 82 % होगा। टैरो राशिफल: आज आपको अच्छी खबर मिल सकती है। अटके हुए कार्य पूरे होंगे। आप मनोकामनाएं पूरी हो सकती है। प्रॉपर्टी संबंधी लाभ मिल सकता है। मन थोड़ा निराश रहेगा। पीपल के नीचे रक्त चंदन मिश्रित जल अर्पित करें। लव राशिफल: अपने संबंधों में मधुरता लाने की कोशिश करें, आज आपको सफलता मिल सकती है। आज अपने मामले किसी बाहरी व्यक्ति की दखल के पूरा करें। आप ऐसे व्यक्ति से सावधान रहे जो आपकी लव लाइफ में परेशानी ला सकता है।

वित्त राशिफल: नए प्रोजेक्ट पर कार्य शुरू कर सकते हैं। दोस्तों के साथ पार्टनरशिप में नया काम शुरू कर सकते हैं। आज के दिन शुरू किए गए सभी कार्य सफल होंगे। आर्थिक मामलों में आज का दिन आपके लिए सही साबित होगा। आपकी डील होगी। आर्थिक स्थिति मजबूत होगी।

स्वास्थ्य राशिफल: दिमागी तनाव को न आने दें इससे परेशानी बढ़ सकती है। कुल मिलाकर आप अच्छे स्वास्थ्य का आनन्द लें।आज का दिन आपके लिए सही होगा। हार्ट पेसेंट वाले लोगों के लिए आज का दिन ठीक होगा। इस बात का ध्यान रखें अधिक कैलोरी का खाना ना खाएं। साथ ही तला या चिकनाई युक्त भोजन अधिक ना करें, वरना आपको फिर से दिक्कत हो सकती है।

First Published on September 24, 2018 6:10 am