आज का मेष राशिफल, 24 जून 2018: मिल सकता है अप्रत्याशित लाभ, दोस्तों से होगी मुलाकात

दैनिक राशिफल: आज आपको अप्रत्याशित लाभ होने की संभावना है। परिवार में प्रसन्नता का माहौल रहेगा। कारोबारियों के लिए उत्तम दिन है। विद्यार्थियों को प्रतियोगी परीक्षा में सफलता मिलेगी। शुभ रंग: आज के दिन आपके लिए शुभ रंग है गुलाबी और आपका भाग्य 74 % होगा। टैरो राशिफल: आज आप पर सबकी नजर रहेगी। आकर्षण का केंद्र रहेंगे। पुरानी चिंताएं परेशान कर सकती है। पुराने दोस्तों से मुलाकात होगी और उनसे लाभ मिलेगा। प्रेम संबंध बेहतर होंगे। जल में सफेद तिल मिलाकर सूर्य को अर्ध्य दें। लव राशिफल: पार्टनर की सेहत का ख्याल रखें। पार्टनर से आपको खुशखबरी मिल सकती है। आप पार्टनर से सुख मिल सकता है। आर्थिक स्थिति मजबूत हो सकती है। आज पति-पत्नी के बीच तालमेल ठीक रहेगा। कोई अपोजिट जेंडर वाला व्यक्ति आपके करीब आ सकता है।

वित्त राशिफल: आज का दिन आपके लिए सही साबित होगा। यदि आप मकान खरीदना या किराये पर लेना चाहते हैं तो आपके लिए दिन अनुकूल है। आपको आज मकान मिल सकता है। यदि आज आप कोई मकान खरीदना चाहते हैं तो यह आपके लिए शुभ साबित होगा। भविष्य में लाभ की संभावना है।

स्वास्थ्य राशिफल: आज आपको खुद पर संयम रखना होगा। कहीं किसी उच्च अधिकारी के सामने आप अपना सयंम न छोड़ दें। आपका मन बेचैन रहेगा और अपने काम पर ध्यान नहीं लगा पायेंगे। आप खुद का संयम बना के रखें। वाणी पर भी काबू रखें।

ब्रेकिंग न्‍यूज, अपडेट, एनालिसिस, ब्‍लॉग के लिए फेसबुक पेज लाइक, ट्विटर हैंडल फॉलो करें और गूगल प्लस पर जुड़ें

First Published on June 24, 2018 4:50 am