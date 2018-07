आज का मेष राशिफल, 24 जुलाई 2018: नौकरी में मिलेगा शुभ-समाचार, दोस्तों से होगी मुलाकात

दैनिक राशिफल: सामान्य रूप से आज स्वास्थ्य अच्छा रहेगा और बीमार व्यक्ति की तबीयत में सुधार होगा। विरोधियों और प्रतिस्पर्धियों की पराजय होगी। आज आप व्यस्त और परेशान रहेंगे। नौकरी में लाभदायक समाचार मिलेगा और सहकर्मियों का साथ मिलेगा। कार्य में सफलता और यश मिलने से उत्साह बढ़ेगा। स्त्री मित्रों के साथ मुलाकात होगी। शुभ रंग: आज के दिन आपके लिए शुभ रंग है पीला और आपका भाग्य 85 % होगा।

टैरो राशिफल: स्वास्थ्य का ध्यान रखें। काम का बोझ बढ़ेगा। दुर्घटना से सावधान रहें। नए कार्य का प्रारंभ कर सकते हैं। स्वास्थ्य का ध्यान रखें। व्यावसायिक स्थल पर संभलकर चलिएगा। समाज में मान-सम्मान मिलेगा। पैसों के लेनदेन में सावधानी रखें। आज के दिन तली हुई चीजें ना खाएं।

लव राशिफल: अविवाहित लोगों को शादी का प्रपोजल मिल सकता है। प्रेमी से अपनी बात मनवाने की कोशिश ना करें। आज के दिन शुरू हुई रिलेशनशिप लंबे समय तक चलेगी। पार्टनर को आज अपने दिल की बात बोल पाएंगे। सिंगल लोगों की लाइफ में कोई खास इंसान आ सकता है।

First Published on July 24, 2018 4:27 am