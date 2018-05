आज का मेष राशिफल, 23 मई 2018: समाज में मिलेगा यश, लेन-देन में बरतें सावधानी

दैनिक राशिफल: जीवनसाथी का सहयोग मिलेगा। नए कार्य करने की प्रेरणा मिलेगी एवं नए कार्य प्रारंभ कर पाएंगे। आप के मन में परिवर्तन शीघ्र आएंगे, जिससे आपका मन कुछ द्विधायुक्त रहेगा। छोटे प्रवास का योग है। माता-पिता को स्‍वास्‍थ्‍य विकार हो सकते हैं। शुभ रंग: आज के दिन आपके लिए शुभ रंग है नीला और आपका भाग्य 71 % होगा। टैरो राशिफल: समाज में यश मिलेगा। सभी कार्य समय से पूरे होंगे। पैसों के लेनदेन में सावधानी बरतें। सेहत का ख्याल रखें। आज आपके सरकारी काम पूरे होंगे। दोस्तों के साथ बाहर घूमने जा सकते हैं। आज दूध का उपयोग ना करें। लव राशिफल: रोमांटिक पक्ष में सावधानी रखें, पार्टनर के साथ झगड़ा हो सकता है। आज आपक मूड खराब रह सकता है। प्रेमी को खुश करने के लिए आज आप उपहार दे सकते हैं। प्रेमी के साथ संबंध ना बिगाड़ें और अपनी वाणी पर संयम रखें।

वित्त राशिफल: आज आपको आर्थिक लेन-देन में सावधानी बरतने की जरुरत है। आज सावधान रहें क्योंकि आज आपकी कोई प्रिय वस्तु के खोने का भय है। इसलिए अपनी कीमती चीजों को देख लें कि वह सुरक्षित अपने स्थान पर रखी है या नहीं। कारोबार के विस्तार के लिए समय आपके अनुकूल नहीं है। इसलिए निवेश करने से अभी रुकें।

स्वास्थ्य राशिफल: बाहर का मसालेदार खाना खाने से आपकी सेहत खराब हो सकती है। इससे आपकी सेहत और ऊर्जा पर नकारात्मक असर पड़ेगा। आप ताजे फल खाएं। अगर आप अपना ध्यान स्वच्छ और स्वस्थ जीवनशैली में लगाएंगे तो जल्द ही आपको इसका परिणाम मिल जाएगा।

First Published on May 23, 2018 3:23 am