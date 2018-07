आज का मेष राशिफल, 23 जुलाई 2018: नौकरी- इंटरव्यू में मिलेगी सफलता, स्वास्थ्य रहेगा अच्छा

दैनिक राशिफल: स्वास्थ्य अच्छा रहेगा और आपका मन प्रसन्न रहेगा। नौकरी- इंटरव्यू में सफलता मिलेगी। आलस्य की अधिकता रहेगी। यात्रा की संभावना है। आज भाग्य आपके साथ रहेगा। व्यापार- धंधे में प्रगति होगी। जीवनसाथी को स्‍वास्थ्‍य विकार हो सकते हैं। नए कार्य करने के लिए प्रेरित होंगे। शुभ रंग: आज के दिन आपके लिए शुभ रंग है लाल और आपका भाग्य 73 % होगा।

टैरो राशिफल: नए विचार के कारण परेशान रहेंगे। जीवनसाथी और संतान आपके लिए मददगार होंगे। अपने काम पर ध्यान दें। किसी महत्वपूर्ण मामले पर विचार करेंगे। ऑफिस में सफेद रंग का प्रयोग करें।

लव राशिफल: पार्टनर के साथ हुई अनबन से आज आपको राहत मिलेगी। पार्टनर की सेहत की चिंता रहेगी। आज आपको शादी के लिए प्रपोजल मिल सकता है। आज आपको मानसिक शांति मिलेगी। अकेलेपन महसूस करेंगे।

First Published on July 23, 2018 4:13 am