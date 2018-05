आज का मेष राशिफल, 22 मई 2018: आत्मविश्वास होगा कमजोर, गुस्से पर रखें काबू

दैनिक राशिफल: क्रोध में वृद्धि हो सकती है। स्‍वास्‍थ्‍य का ध्यान रखें। खर्च पर संयम रखने से निरर्थक खर्च टाल सकेंगे। आत्‍मविश्वास में कमी आएगी। वाणी पर संयम बरतें। आर्थिक विषयों में सावधानी बरतें। परिवार का सहयोग मिलेगा। किसी से वाद-विवाद या मनमुटाव हो सकता है। शुभ रंग: आज के दिन आपके लिए शुभ रंग है आसमानी और आपका भाग्य 87 % होगा। टैरो राशिफल: तनाव बढ़ सकता है। निवेश करने से बचें। लाभ के अवसर मिलेंगे। पार्टनरशिप होगी। इस मंत्र ‘मनोजवं मारुत तुल्य वेगं जितेन्द्रियं बुद्धिमतां वरिष्ठम। वातात्मजं वानर यूथ मुख्यं श्रीरामदूतं शरणं प्रपद्ये का जाप करें। लव राशिफल: सिंगल लोगों को शादी का प्रपोजल मिल सकता है। आज लव लाइफ सामान्य रहेगी। आज लव लाइफ से जुडा कोई बड़ा फैसला ना लें। पार्टनर से बहस करने से बचें। आपकी किसी बात से पार्टनर परेशान हो सकता है। सोच-समझकर ही कुछ बोले।

वित्त राशिफल: आज आप निवेश के लिए नए विकल्प की तलाश करेंगे। जिसमें आप निवेश कर सकते हैं और आपको अच्छा लाभ भी मिल सकता है। यदी आप किसी ट्रेडिंग की सोचें या फिर ऑनलाइन शेयर बाजार में हाथ आजमाना चाहते हैं तो आप इस नए प्रयोग को कर सकते हैं। रिस्क लेने से बचें।

स्वास्थ्य राशिफल: आज आपका स्वास्थ्य अच्छा रहेगा। आज आप स्वच्छ और संतुलित भोजन खाना पसंद करेंगे जिससे आप खुद को ऊर्जावान महसूस करेंगे। आज आपका आत्मविश्वास कम हो सकता है और इसका असर आपकी कार्य क्षमता पर भी हो सकता है।

First Published on May 22, 2018 3:25 am