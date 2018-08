आज का मेष राशिफल, 22 अगस्त 2018: फिजूलखर्च पर रखें नियंत्रण, वाणी पर रखें संयम

दैनिक राशिफल: आर्थिक विषयों में सावधानी बरतें। खर्च पर संयम रखने से निरर्थक खर्च टाल सकेंगे। क्रोध में वृद्धि हो सकती है। परिवार का सहयोग मिलेगा। किसी से वाद-विवाद या मनमुटाव हो सकता है। शुभ रंग: आज के दिन आपके लिए शुभ रंग है नारंगी और आपका भाग्य 73 % होगा। टैरो राशिफल: रिश्तों में मधुरता लाएं। पुराना कर्ज परेशान कर सकता है। महिलाओं का सहयोग मिलेगा। आध्यात्मिक चीजों में रुझान बढ़ेगा। पैसों के लेनदेन में सावधानी बरतें। सेहत का ख्याल रखें। धनिये का दान करें। लव राशिफल: अकेलापन महसूस करेंगे। पार्टनर के साथ हुई अनबन से आज आपको राहत मिलेगी। आज आपको मानसिक शांति मिलेगी। पति-पत्नी में तालमेल बना रहेगा। आज आपको शादी के लिए प्रपोजल मिल सकता है। प्रेमी के साथ संबंध ना बिगाड़ें और अपनी वाणी पर संयम रखें।

वित्त राशिफल: आज जो काम आपको मिलेगा उससे आपको लाभ मिलेगा और आपके लिए हितकारी होगा। अपनी प्लानिंग ठीक से रखें, जिससे आप कुछ अच्छा काम कर पाएंगे। अगर आप मनोरंजन के क्षेत्र से जुड़े हुए हैं तो आज का दिन आपके लिए लाभदायक होगा।

स्वास्थ्य राशिफल: आज आपको सेहत का ध्यान रखने की आवश्यकता है। आपको कफ और कोल्ड से बचकर रहना होगा। अपने हाथों को अच्छी तरीके से साफ करें। बिना साफ की हुई खाने की कोई चीज मुंह में ना डालें, क्योंकि आप बीमार पड़ सकते हैं। ऐसी बीमारियां आपको शरीर के अंदर नुकसान दे सकती हैं।

ब्रेकिंग न्‍यूज, अपडेट, एनालिसिस, ब्‍लॉग के लिए फेसबुक पेज लाइक, ट्विटर हैंडल फॉलो करें और गूगल प्लस पर जुड़ें

First Published on August 22, 2018 4:42 am