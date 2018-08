आज का मेष राशिफल, 21 अगस्त 2018: विदेश से मिलेगी अच्छी खबर, घर में रहेगी शांति

दैनिक राशिफल: आज घर में खुशी का माहौल रहेगा। आमदनी बढ़ेगी। विदेश से अच्छी खबर मिल सकती है। खान-पान में संयम रखें। शारीरिक तथा मानसिक स्वास्थ्य अच्छा रहेगा। स्‍वास्‍थ्‍य के प्रति सचेत रहें। किसी धार्मिक या मांगलिक कार्य में जाना हो सकता है। शुभ रंग: आज के दिन आपके लिए शुभ रंग है पीला और आपका भाग्य 73 % होगा। टैरो राशिफल: किसी यात्रा पर जाने के योग हैं। कोई भी निर्णय आज सोच-समझकर लें। आज कारोबार से जुड़े कार्य सफल हो सकते हैं। आर्थिक लाभ मिलेगा। मानसिक तनाव दूर हो सकता है। दूध में दूर्वा मिलाकर सूर्य को अर्ध्य दें लव राशिफल: आज आप पार्टनर के करीब आएंगे। अपने भावनाएं पार्टनर के साथ बांट सकते हैं। आज के दिन घर में शांति बनी रहेगी। घर में खुशी का माहौल रहेगा। पति-पत्नी के बीच प्यार बढ़ेगा। सिंगल लोगों को प्यार मिल सकता है।

वित्त राशिफल: अपनी अच्छी सफलता के लिए अच्छी योजना बनाकर चलना बेहतर होगा। बस आपको हिम्मत से काम लेना हैं। धैर्य भी रखें।आज का दिन आपके लिए अच्छा साबित होगा। आर्थिक मामलों में आपको अच्छे नतीजे मिलेंगे। आपकी मेहनत रंग लाएगी। आप कारोबार में प्रगति के रास्ते पर चल रहे हैं।

स्वास्थ्य राशिफल: आज आपको स्किन संबंधी परेशानी हो सकती है। अपनी त्वचा को लेकर सावधान रहें कोई बीमारी हो सकती है। खुद को ढक कर और सूर्य से बचा कर चलें। इसके साथ ही संबंधित डॉक्टर को अपना रोग दिखाएं। अपनी त्वचा को सूर्य से जलने से बचायें। तली हुई चीज खाने से बचें।

ब्रेकिंग न्‍यूज, अपडेट, एनालिसिस, ब्‍लॉग के लिए फेसबुक पेज लाइक, ट्विटर हैंडल फॉलो करें और गूगल प्लस पर जुड़ें

First Published on August 21, 2018 4:18 am