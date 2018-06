आज का मेष राशिफल, 20 जून 2018: आर्थिक स्थिति होगी मजबूत, पार्टनर से मिलेगी खुशखबरी

दैनिक राशिफल: दोस्तों से लाभ मिल सकता है। आज आपको आर्थिक लाभ मिल सकता है। किसी यात्रा पर जा सकते हैं। नए कार्यों की शुरुआत कर सकते हैं। मानसिक तनाव रहेगा। आज आप वाद-विवाद से दूर रहें। अपनी वाणी पर संयम रखें। शुभ रंग: आज के दिन आपके लिए शुभ रंग है नारंगी और आपका भाग्य 72 % होगा। टैरो राशिफल: क्रिएटिव काम में रुचि बढ़ेगी। नौकरी का योग है। प्रॉपर्टी खरीद सकते हैं। पैसों के लेन-देन में सर्तक रहें। मानसिक तनाव रहेगा। विदेश यात्रा पर जा सकते हैं। करीबी साथी से धोखा मिल सकता है। चांदी के चम्मच से शहद खाएं। लव राशिफल: पार्टनर की सेहत का ख्याल रखें। पार्टनर से आपको खुशखबरी मिल सकती है। आप पार्टनर से सुख मिल सकता है। आज पार्टनर के साथ प्यार करने का मौका मिलेगा। आज पति-पत्नी के बीच तालमेल ठीक रहेगा। आर्थिक स्थिति मजबूत हो सकती है।

वित्त राशिफल: आज का दिन आपके लिए अच्छा होगा। आज आपको अचल संपत्ति मिल सकती है। लेकिन आपको मिली इस सपंत्ति का उपयोग सही ढंग से करना होगा। आप इसे व्यर्थ में ना जाने दें। आप इन दिनों आपकी वित्तीय स्थिति विकास की राह पर है तथा आपके पास पूंजी के रूप में बड़ी राशि सुरक्षित है जिसका आप को प्रबन्धन करना है। पूंजी को व्यर्थ में निवेश ना करें।

स्वास्थ्य राशिफल: आज आपकी सेहत ठीक रहेगी। लेकिन आंखों में परेशानी हो सकती है। आज आप आंखों का चैक-अप कराएं। अगर कोई परेशानी होगी तो आप उसका इलाज अभी करा सकते हैं वरना आगे जाकर आपको और अधिक परेशान होना पड़ेगा।

First Published on June 20, 2018 3:34 am