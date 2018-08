आज का मेष राशिफल, 20 अगस्त 2018: शुरू कर सकते हैं नया काम, पार्टनर से हो सकता है मतभेद

दैनिक राशिफल: जीवनसाथी का सहयोग मिलेगा। नए कार्य करने की प्रेरणा मिलेगी एवं नए कार्य प्रारंभ कर पाएंगे। आप के मन में परिवर्तन शीघ्र आएंगे, जिससे आपका मन कुछ द्विधायुक्त रहेगा। छोटे प्रवास का योग है। माता-पिता को स्‍वास्‍थ्‍य विकार हो सकते हैं। शुभ रंग: आज के दिन आपके लिए शुभ रंग है सफेद और आपका भाग्य 73 % होगा। टैरो राशिफल: पैसों के लेनदेन में सावधानी बरतें। सेहत का ख्याल रखें। समाज में यश मिलेगा। विश्वासघात से सावधान रहें। सभी कार्य समय से पूरे होंगे। परिवार में खुशी का माहौल रहेगा। आज दूध का उपयोग ना करें। लव राशिफल: आज आपक मूड खराब रह सकता है। प्रेमी के साथ संबंध ना बिगाड़ें और अपनी वाणी पर संयम रखें। रोमांटिक पक्ष में सावधानी रखें, पार्टनर के साथ झगड़ा हो सकता है। पति-पत्नी में तालमेल बना रहेगा

वित्त राशिफल: आप अपने जीवन में वित्तीय रूप से संतुष्ट रहेंगे। महत्वपूर्ण ये है कि आप अपने लक्ष्यों को कितनी जल्दी पूरा करते हैं। आज आपको अचानक भौतिक लेने की चाहत होगी। आप जीवन की हर खुशी पाना चाहते हैं और आप इसी राह पर चलने की कोशिश कर रहे हैं।

स्वास्थ्य राशिफल: आज अपनी आंखों का खास खयाल रखें और कोई परेशानी पड़ने पर दवा जरूर लें। अगर आप कम्प्यूटर पर अधिक काम करते हैं तो आप आज ही जाकर अपनी आंखों की जांच कराएं। ध्यान रहे, आप ज्यादा देर तक स्क्रीन पर बैठकर काम ना करें और अपनी आंखों को आराम दें वरना सरदर्द की परेशानी बराबर बनी रहेगी।

First Published on August 20, 2018 4:29 am