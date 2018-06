आज का मेष राशिफल, 18 जून 2018: संतान की ओर से मिलेगी खुशखबरी, कारोबार से मिलेगा लाभ

दैनिक राशिफल: संतान पक्ष से अच्छी खबर मिल सकती है। परिवार में प्रसन्नता का माहौल रहेगा। आज कारोबार में मुनाफा मिल सकता है। माता के स्वास्थ्य में सुधार आएगा। दांपत्यजीवन सुखमय रहेगा। जीवनसाथी का सहयोग मिलेगा।शुभ रंग: आज के दिन आपके लिए शुभ रंग है हरा और आपका भाग्य 75 % होगा। टैरो राशिफल: प्रॉपर्टी खरीद सकते हैं। करीबी साथी से धोखा मिल सकता है। पैसों के लेन-देन में सर्तक रहें। मानसिक तनाव रहेगा। विदेश यात्रा पर जा सकते हैं। क्रिएटिव काम में रुचि बढ़ेगी। नौकरी का योग है। चांदी के चम्मच से शहद खाएं। लव राशिफल: पार्टनर से संबंध मधुर होंगे। प्रेमी का सहयोग मिलेगा। पार्टनर से बहस करने से बचें। आपकी किसी बात से पार्टनर परेशान हो सकता है। इसलिए सोच-समझकर ही कुछ बोलें। आज आपकी लव लाइफ अच्छी होगी। सिंगल लोगों की शादी पक्की हो सकती है।

वित्त राशिफल: आज आपकी इनकम में इजाफा होगा। आय के कई सोर्स से आपको धन मिलने की संभावना है। आज के दिन आपको लंबी अवधि के लिए किये गये पूंजी निवेश से लाभ मिलेगा। यदि आप किसी खाद्य सामग्री के कारोबार में हैं तो आज आपको लाभ मिल सकता है। कठिन परिश्रम का फल मिलने वाला है।

स्वास्थ्य राशिफल: आज आपकी तबीयत खराब हो सकती है। जिन लोगों को सीने में कफ की समस्या रहती है उनके लिए आज का दिन अच्छा नहीं होगा। उनको परेशानी का सामना करना पड़ सकता है। आज आपको कोल्ड हो सकती है। ट्रैफिक सम्बन्धित प्रदूषण से दूर रहें। घर पर आराम करें।

First Published on June 19, 2018 4:33 am