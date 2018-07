आज का मेष राशिफल, 19 जुलाई 2018: शुरू कर सकते हैं नया काम, यात्रा के योग

दैनिक राशिफल: नए कार्य करने की प्रेरणा मिलेगी एवं नए कार्य प्रारंभ कर पाएंगे। छोटे प्रवास का योग है। आप के मन में परिवर्तन शीघ्र आएंगे, जिससे आपका मन दुविधा में रह सकता है। माता-पिता को स्‍वास्‍थ्‍य विकार हो सकते हैं। धैर्यशीलता में कमी रह सकती है। सद्भावना के साथ किये गये परोपकारी कार्य आपको आंतरिक खुशी देंगे। शुभ रंग: आज के दिन आपके लिए शुभ रंग है नीला और आपका भाग्य 68 % होगा।

टैरो राशिफल: आज के दिन काम का दबाव रहेगा। जीवनसाथी के साथ अनबन हो सकती है। परिवार के लिए समय निकालें। सेहत अच्छी रहेगी। यात्रा के योग हैं। शारीरिक और मानसिक स्फूर्ति और ताजगी का अनुभव करेंगे। मित्रों तथा स्वजनों की ओर से उपहार मिलेगा। नहाने के पानी में थोड़ा सा घी मिलाएं।

लव राशिफल: आज के दिन शुरू हुई रिलेशनशिप लंबे समय तक चलेगी। आज अपना प्रेमी चुनते समय सावधानी बरतें और पहले की तरह गलती ना दोहराएं। पति-पत्नी के बीच तालमेल ठीक रह सकता है।

First Published on July 19, 2018 5:11 am