आज का मेष राशिफल, 18 सितंबर 2018: कारोबार में कर सकते हैं बढ़ोत्तरी, आर्थिक लेन-देन में बरतें सावधानी

दैनिक राशिफल: आज आपका दिन अस्वस्थता में बीतेगा। कारोबारी व्यापार को बढ़ा सकेंगे। सोच-समझकर निर्णय लें। किसी का भला करने से आप मुसीबत में फंस सकते हैं। पैसों के लेन-देन में सावधानी बरतें। धन लाभ के लालच में कुछ हानि ना हो इसका ध्यान रखें। शुभ रंग: आज के दिन आपके लिए शुभ रंग है हरा और आपका भाग्य 74 % होगा। टैरो राशिफल: कोई जरूरी कार्य के लिए योजना बनाएंगे। सोचे हुए काम पूरे होंगे। जीवनसाथी से अपने कार्य के बारे में कोई सलाह ना लें। हरे रंग का रुमाल या सवा मीटर कपड़ा किसी दुर्गा मंदिर में चढ़ाएं। लव राशिफल: प्रेमी के साथ बाहर घूमने जाएंगे। आज आप शारीरिक सुख के मामलों में आप स्वार्थी भी हो सकते हैं। आप अपने साथी की जरूरतों का खास ध्यान रखेंगे। आज का दिन रोमांस से भरपूर रहेगा। पति-पत्नी के बीच तालमेल बना रहेगा।

वित्त राशिफल: आज आप आर्थिक रूप से कमजोर महसूस करेंगे। आपकी ये स्थिति निकट भविष्य में खत्म हो जाएगी। आज आपको नकदी की कमी से जूझना पड़ सकता है। आज आपको खर्चे सोच-समझकर करने चाहिए। आपने जिस पैसे की आवक के बारे में सोचा था उसे आने में देर हो सकती है। इसके चलते आपकी कुछ भुगतान रुक सकते हैं।

स्वास्थ्य राशिफल: आपको मानसिक शांति के लिए आराम और योग की आवश्यकता है। इससे आप स्वस्थ्य रहेंगे। आज आप किसी बुरे सपने के कारण परेशान हो सकते हैं। नींद और अच्छा खाना आपके लिये आवश्यक हैं। इससे हमें उर्जा मिलती हैं और हम खुश रहते हैं।

First Published on September 18, 2018 4:32 am