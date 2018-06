आज का मेष राशिफल, 18 जून 2018: धार्मिक कार्य में बढ़ेगी रुचि, परिजनों से हो सकता है विवाद

दैनिक राशिफल: आज आप किसी तीर्थ यात्रा पर जा सकते हैं। इस यात्रा से आपको मानसिक शांति मिलेगी। इस यात्रा के लिए आपको कोई लंबी दूरी तय करनी की जरूरत नहीं है, बल्कि अपने घर के आस-पास स्थित किसी तीर्थ स्थल पर जा सकते हैं। आज के दिन अध्यात्म की ओर आपकी रुचि रहेगी। शुभ रंग: आज के दिन आपके लिए शुभ रंग है पीला और आपका भाग्य 72 % होगा। टैरो राशिफल: आज आपका परिजनों के साथ में विवाद हो सकता है। इसलिए आप अपनी ओर से कोशिश करें कि छोटी-मोटी बातों को नजरअंदाज किया जा सके। इसके साथ ही पुरानी बातों का जिक्र करने से बचें। लव राशिफल: आज आप गैरजरुरी बातों को नजरअंदाज करें। आज आपका अपने साथी के साथ किसी बात को लेकर मतभेद हो सकता है। इसके साथ ही अपने साथी पर गुस्सा होने से बचें। वर्ना, इससे आपके रिश्ते बिगड़ सकते हैं।

वित्त राशिफल: आज आपकी आर्थिक स्थिति अच्छी रहेगी। सोच-समझकर किए गए निवेश से आपको मुनाफा मिल सकता है। जो लोग निवेश करने का प्लान कर रहे हैं उनको लाभ मिल सकता है। इसलिए निवेश कीजिए। इस निवेश से आपको आगे चलकर लाभ मिल सकता है।

स्वास्थ्य राशिफल: आज का दिन आपके लिए सही साबित होगा। मानसिक तनाव नहीं रहेगा। ब्लड प्रैशर भी कम रहेगा उससे आपको राहत मिलेगी। आप स्वस्थ रहेंगे। आज आप जिम भी जा सकते हैं ताकि सेहत लंबे समय तक ठीक रह सकें।

First Published on June 18, 2018 4:22 am