आज का मेष राशिफल, 17 सितंबर 2018: करियर में मिलेगी सफलता, यात्रा पर जाने की संभावना

दैनिक राशिफल: आज आपको नए कार्य करने की प्रेरणा मिलेगी। कुछ मामलों में उलझन अनुभव करेंगे। दोस्तों के साथ मेल-जोल बना रहेगा, जिससे लाभ मिलेगा। नौकरी या व्यवसाय में पॉजीटिव वातावरण रहेगा। छोटी यात्रा पर जा सकते हैं। महिलाएं अपनी वाणी पर संयम रखें। शुभ रंग: आज के दिन आपके लिए शुभ रंग है सुनहरा और आपका भाग्य 80 % होगा। टैरो राशिफल: आज आपको मेहनत का फल मिलेगा। बॉस से तारीफ मिलेगी। लोन के मामले में लाभ होगा। करियर में सफलता मिल सकती है। दोस्तों का सहयोग मिलेगा। मिट्टी का शिवलिंग बनाकर उसकी पूजा करें और ऊं हीं नम: शिवाय मंत्र का जाप करें। लव राशिफल: अविवाहित लोगों को विवाह प्रपोजल मिल सकते हैं। पति-पत्नी में प्रेम बढ़ेगा। अपोजिट जेंडर वाला व्यक्ति आपके करीब आ सकता है। पार्टनर के लिए आपकी इज्जत और बढ़ सकती है। खर्चा बढ़ सकता है। पति-पत्नी के संबंध अच्छे रहेंगे।

वित्त राशिफल: आज आप अपने रहन-सहन में बदलाव कर सकते हैं। इससे सोच-समझकर धन खर्च करें। अगर आज आप अपने आप में बदलाव करने की सोच रहे हैं तो आज का दिन आपके लिए शुभ साबित होगा। जो लोग परिवार या दोस्तों के साथ घूमने की प्लानिंग कर रहे हैं वे इस यात्रा पर जा सकते हैं। समय आपके अनुकूल है। आपको कोई नई नौकरी मिल सकती है या कोई नया व्यापार शुरू कर सकते हैं।

स्वास्थ्य राशिफल: आज आपको चोट के दर्द से राहत मिलेगी। आप अपनी मानसिक शक्ति को अनदेखा ना करें। आज आपके विचार सकारात्मक रहेंगे। इससे आपकी बीमारी पर भी असर पड़ेगा। आपका दृढ़-निश्चय और दिमाग आपको कुछ बीमारियों से उभरने में सहायक होगा।

First Published on September 17, 2018 4:30 am