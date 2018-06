आज का मेष राशिफल, 17 जून 2018: मिल सकती है बड़ी जिम्मेदारी, खर्चे में हो सकता है इजाफा

दैनिक राशिफल: व्यापार- धंधे में प्रगति होगी। जीवनसाथी को स्‍वास्थ्‍य विकार हो सकते हैं। नए कार्य करने के लिए प्रेरित होंगे। आलस्य की अधिकता रहेगी। यात्रा की संभावना है। आज आपको नौकरी- इंटरव्यू में सफलता मिलेगी। आज भाग्य आपके साथ रहेगा। स्वास्थ्य अच्छा रहेगा और आपका मन प्रसन्न रहेगा। शुभ रंग: आज के दिन आपके लिए शुभ रंग है नीला और आपका भाग्य 72 % होगा। टैरो राशिफल: आपको बड़ी जिम्मेदारी मिल सकती है। आज आपको आर्थिक लाभ मिल सकता है। अधूरे काम को पूरा करें। रिश्तों में पुराना विवाद खत्म होगा। ऑफिस में नीले रंग का प्रयोग करें। लव राशिफल: खर्चा बढ़ सकता है। सेहत का ख्याल रखें। पति-पत्नी में प्रेम बढ़ेगा। पार्टनर के लिए आपकी इज्जत और बढ़ सकती है। अविवाहित लोगों को विवाह प्रपोजल मिल सकते हैं।

वित्त राशिफल: यदि आपने किसी से पैसा उधार लिया है तो वह आज वसूली के लिए आ सकता है। आपको पैसा जल्दी लौटाना होगा। वरना इसका भारी नुकसान आपको उठाना पड़ सकता है। अपनी जिम्मेंदारियों से भागना ठीक नहीं। आप मेहनत करते रहिए आपको अच्छा फल मिलेगा।

स्वास्थ्य राशिफल: आज आपका दिन ठीक रहेगा। मानसिक तनाव कम रहेगा। ब्लड प्रैशर भी कम रहेगा उससे आपको राहत मिलेगी। आप स्वस्थ रहेंगे। आज आप जिम भी जा सकते हैं ताकि सेहत लम्बे समय तक बरकरार रहे।

First Published on June 17, 2018 4:40 am