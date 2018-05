आज का मेष राशिफल, 16 मई 2018: जीवनसाथी का मिलेगा सहयोग, अविवाहित लोगों को मिल सकता है शादी का प्रपोजल

दैनिक: खान-पान में संयम रखें। शारीरिक तथा मानसिक स्वास्थ्य अच्छा रहेगा। आज आपका किसी व्यक्ति के साथ झगड़ा हो सकता है। इसलिए बातचीत करते समय किसी के साथ उग्रतापूर्ण भाषा का प्रयोग न करें। वाणी का खास ध्यान रखें। खर्चों में वृद्धि हो सकती है। शुभ रंग: आज के दिन आपके लिए शुभ रंग है सुनहरा और आपका भाग्य 83 % होगा।टैरो राशिफल: मौसम बदलने के कारण स्वास्थ्य संबंधी समस्याएं हो सकती है। धन लाभ हो सकता है। जीवनसाथी से सहयोग मिलेगा। यात्रा पर जाने से बचें। आज आपकी दोस्तों से मुलाकात हो सकती है, जिसके कारण आपका दिन मौज-मस्ती में बीतेगा। लव राशिफल: आपकी किसी बात से पार्टनर परेशान हो सकता है। इसलिए सोच-समझकर ही कुछ बोले। लव लाईफ से जुड़ा कोई बड़ा फैसला ना लें। पार्टनर से बहस करने से बचें। सिंगल लोगों को शादी का प्रपोजल मिल सकता है।

वित्त राशिफल: आज आपको आयकर विभाग की तरफ से परेशानी हो सकती है। इसलिए ध्यान रखें कि आपके कर चुकाए गये हैं। अगर नहीं चुकाए गये हों तो अब चुका दें। इससे पहले आप पर किसी टैक्स जैसे मामलों में दोषी नहीं रहे हैं इसलिए आज कोई समस्या खड़ी होती है। इसलिए आप इस समस्या से निपट लेंगे।

स्वास्थ्य राशिफल: आज आपका स्वास्थ्य ठीक रहेगा। मगर आपको थोड़ी परेशानी हो सकते हैं, जिसके लिए आप तैयार रहें। समय निकालकर अच्छे स्वास्थ्य के लिए व्यायाम करें। बड़ी समस्या से ना घबराएं, क्योंकि स्वास्थ्य की परेशानी ज्यादा दिन के लिए नहीं है। पेट संबधी परेशानी से बचने के लिए शुद्ध खाना खाएं।

ब्रेकिंग न्‍यूज, अपडेट, एनालिसिस, ब्‍लॉग के लिए फेसबुक पेज लाइक, ट्विटर हैंडल फॉलो करें और गूगल प्लस पर जुड़ें

First Published on May 16, 2018 3:54 am