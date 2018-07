आज का मेष राशिफल, 16 जुलाई 2018 : कारोबार में होगी तरक्की, जीवनसाथी का मिलेगा सहयोग

दैनिक राशिफल: संतान पक्ष से अच्छी खबर मिल सकती है। दांपत्यजीवन सुखमय रहेगा। आज कारोबार में मुनाफा मिल सकता है। माता के स्वास्थ्य में सुधार आएगा। जीवनसाथी का सहयोग मिलेगा। परिवार में प्रसन्नता का माहौल रहेगा। शुभ रंग: आज के दिन आपके लिए शुभ रंग है हरा और आपका भाग्य 73 % होगा। टैरो राशिफल: क्रिएटिव काम में रुचि बढ़ेगी। करीबी साथी से धोखा मिल सकता है। विदेश यात्रा, नौकरी का योग है। प्रॉपर्टी खरीद सकते हैं। पैसों के लेन-देन में सर्तक रहें। मानसिक तनाव रहेगा। चांदी के चम्मच से शहद खाएं। लव राशिफल: प्रेमी के साथ बाहर घूमने जाएंगे। पार्टनर को शादी के लिए प्रपोज कर सकते हैं। आज के दिन रोमांस से भरपूर रहेगा। पार्टनर की खुशी के लिए कुछ नया करेंगे। सिंगल लोगों को पार्टनर मिल सकती है। पार्टनर से सुख मिलेगा।

वित्त राशिफल: आप कारोबार के नए विकल्प के बारे में सोच सकते हैं इसके लिए आपको प्लानिंग भी शुरू कर देनी चाहिए। इसका आपको बड़ा फायदा मिलेगा। आप नए विकल्प में खूब मेहनत करें। कारोबार में सफलता का मूलमंत्र मेहनत होता है। इसमें थोड़े बहुत उतार-चढ़ाव आ सकते हैं लेकिन आपकी आर्थिक स्थिति बेहतर रहेगी। आप किसी तरह की चिंता ना करें।

स्वास्थ्य राशिफल: आपकी पॉजीटिव सोच आपकी सेहत पर असर डालती है। आपका अच्छा स्वास्थ्य ही आपको खुशनुमा बने रहने में मदद करेगा। काम अधिक रहने से थोड़ा तनाव हो सकता है लेकिन आपकी पॉजीटिव सोच के चलते आप इसे नजरअंदाज कर देंगे। आप नकारात्मक विचारों को अपने आस-पास ना भटकने दें।

ब्रेकिंग न्‍यूज, अपडेट, एनालिसिस, ब्‍लॉग के लिए फेसबुक पेज लाइक, ट्विटर हैंडल फॉलो करें और गूगल प्लस पर जुड़ें

First Published on July 16, 2018 4:02 am