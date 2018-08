आज का मेष राशिफल, 16 अगस्त 2018: इनकम सोर्स में होगा इजाफा, विवाह तय होने की संभावना

दैनिक: पारिवारिक जीवन सुखमय रहेगा। किसी मित्र का आगमन हो सकता है। शारीरिक, मानसिक और आर्थिक दृष्टि से आज का दिन आपके लिए अच्छा साबित होगा। उपहार और धन की प्राप्ति होगी। आय के स्रोत विकसित हो सकते हैं।शुभ रंग: आज के दिन आपके लिए शुभ रंग है लाल और आपका भाग्य 72 % होगा। टैरो राशिफल: नया घर बना सकते हैं। विवाह तय होने के योग प्रबल है। कानूनी मामलों आपको परेशान कर सकते हैं। विश्वासघात से बचने का प्रयास करें। घर के काम में व्यस्त रह सकते हैं। सूर्य भगवान को रक्त चंदन चढ़ाएं। लव राशिफल: आज अविवाहित लोगों को शादी का प्रपोजल मिल सकता है। आज पार्टनर की नजरों में आपकी इज्जत बढे़गी। पति-पत्नी में प्रेम बढ़ेगा। आज किसी को बहुत करीब पा सकते हैं। पार्टनर के मन में आपके लिए इज्जत बढ़ सकती है।

वित्त राशिफल: आज खरीददारी में धन अधिक खर्च होगा। इसलिए काम की चीजें ही खरीदें। वरना पैसों की दिक्कत का सामना करना पड़ सकता है। आज आपको कारोबार में तरक्की के अवसर मिल सकते हैं। इसलिए आज सोच-समझकर चीजें तय करें। नई चीजों की ओर आकर्षित हो सकते हैं।

स्वास्थ्य राशिफल: आज समय निकालकर अच्छे स्वास्थ्य के लिए व्यायाम करें। पेट संबधी परेशानी हो सकती है। आज आपकी सेहत अच्छी रहेगी। जीवनसाथी के स्वास्थ्य का ख्याल रखें। आने वाले समय में आपकी सेहत खराब हो सकती है, इसलिए खाने की शुद्धता पर ध्यान दीजिए।

First Published on August 16, 2018 7:19 am